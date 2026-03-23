След нов обрат: "Движение Свобода" печели с малка разлика парламентарните избори в Словения

След нов обрат в резултатите, управляващите от "Движение Свобода" печелят с малка разлика парламентарните избори в Словения пред опозиционната Словенска демократическа партия на популиста и привърженик на Доналд Тръмп - Янез Янша.

При почти 100 процента преброени бюлетини, "Движение Свобода" печели 29 от 90-те места в парламента. Словенска демократическа партия ще има 28. За да състави мнозинство за подкрепа на правителството, лидерът на победителите и настоящ премиер Роберт Голоб ще трябва да се коалира с някоя от по-малките партии в силно раздробения парламент.

Според анализатори, това затруднява съставянето на стабилно правителство. Избирателната активност при вота вчера е била 70 процента. Председателят на втората партия Янез Янша - считан за съмишленик на Виктор Орбан, оспори изрядността на изборния процес и каза, че очаква скоро да има предсрочни избори.