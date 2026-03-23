След нов обрат: "Движение Свобода" печели с малка разлика парламентарните избори в Словения

Диана Симеонова
Чете се за: 01:15 мин.
Снимка: БТА
След нов обрат в резултатите, управляващите от "Движение Свобода" печелят с малка разлика парламентарните избори в Словения пред опозиционната Словенска демократическа партия на популиста и привърженик на Доналд Тръмп - Янез Янша.

При почти 100 процента преброени бюлетини, "Движение Свобода" печели 29 от 90-те места в парламента. Словенска демократическа партия ще има 28. За да състави мнозинство за подкрепа на правителството, лидерът на победителите и настоящ премиер Роберт Голоб ще трябва да се коалира с някоя от по-малките партии в силно раздробения парламент.

Според анализатори, това затруднява съставянето на стабилно правителство. Избирателната активност при вота вчера е била 70 процента. Председателят на втората партия Янез Янша - считан за съмишленик на Виктор Орбан, оспори изрядността на изборния процес и каза, че очаква скоро да има предсрочни избори.

#избори в Словения #Роберт Голоб #Янез Янша #парламентарни избори

Божидар Саръбоюков в битка за медалите в скока на дължина на световния шампионат в зала в Торун
1
Божидар Саръбоюков в битка за медалите в скока на дължина на...
Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни хранителни продукти и чадър от институции
2
Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни...
Ето как се представи България на световното първенство по лека атлетика в зала в Торун (обзор)
3
Ето как се представи България на световното първенство по лека...
Доц. Михаил Околийски: Малена е добре, предстои ѝ рехабилитация на най-високо ниво
4
Доц. Михаил Околийски: Малена е добре, предстои ѝ рехабилитация на...
Тръмп с ултиматум към Иран: Ормузкият пролив е отворен, твърди Техеран
5
Тръмп с ултиматум към Иран: Ормузкият пролив е отворен, твърди Техеран
Иван Христанов: Предстоят уволнения в БАБХ след скандала с негодна храна в Хасково
6
Иван Христанов: Предстоят уволнения в БАБХ след скандала с негодна...

Най-четени

Ракът на дебелото черво: До месеци се очаква да има национален скрининг
1
Ракът на дебелото черво: До месеци се очаква да има национален...
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на 15-годишното момче заяви пълно доверие в работата на прокуратурата
2
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на...
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
3
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в София, смятат от БАБХ
4
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в...
На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300 птици от защитен вид
5
На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300...
Председателят на ОФК Поморие е загиналият мъж в Бургас
6
Председателят на ОФК Поморие е загиналият мъж в Бургас

Още от: Европа

В очакване на Великден: Фабрика в Германия произвежда боядисани яйца
В очакване на Великден: Фабрика в Германия произвежда боядисани яйца
Новият кмет на Париж получи ключа на града Новият кмет на Париж получи ключа на града
Чете се за: 00:55 мин.
Обрат в резултатите - дясната Словенска демократическа партия печели парламентарния вот в Словения Обрат в резултатите - дясната Словенска демократическа партия печели парламентарния вот в Словения
Чете се за: 00:50 мин.
Победа за социалиста Еманюел Грегоар за кметския пост в Париж Победа за социалиста Еманюел Грегоар за кметския пост в Париж
Чете се за: 00:50 мин.
Местни избори в Германия: Води управляващата партия на Фридрих Мерц Местни избори в Германия: Води управляващата партия на Фридрих Мерц
Чете се за: 00:42 мин.
Не може да се заселите тук - кметове в Унгария могат да избират жителите си Не може да се заселите тук - кметове в Унгария могат да избират жителите си
Чете се за: 03:00 мин.

Над 42 000 души са подали заявления за гласуване в чужбина на парламентарния вот
Над 42 000 души са подали заявления за гласуване в чужбина на...
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Координационният съвет за подготовка на предстоящите избори ще даде брифинг Координационният съвет за подготовка на предстоящите избори ще даде брифинг
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
След открити тонове негодна храна – очакват се рокади в БАБХ След открити тонове негодна храна – очакват се рокади в БАБХ
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Ветеринарните власти с мерки срещу разпространението на шарка и шап по животните Ветеринарните власти с мерки срещу разпространението на шарка и шап по животните
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Новият кмет на Париж получи ключа на града
Чете се за: 00:55 мин.
По света
След нов обрат: "Движение Свобода" печели с малка разлика...
Чете се за: 01:15 мин.
По света
20 000 волта за едно селфи: Опасна мода праща деца в реанимацията
Чете се за: 05:37 мин.
У нас
Тежка катастрофа край Враца взе две жертви
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
