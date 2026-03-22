БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Александър Димитров: Ще подходим максимално сериозно

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:00 мин.
Спорт
Запази

Селекционерът на националния отбор на България по футбол коментира отсъствието нот състава на играчи като Илия Груев и Лукас Петков.

Александър Димитров
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Селекционерът на националния отбор на България по футбол Александър Димитров беше гост на церемонията за определянето на Футболист номер 1 на България за 2025-а година.
Димитров влезе в детайли за отсъствията на Илия Груев, Лукас Петков, както и решението си да не вика опитни футболисти като Кирил Десподов, Ивайло Чочев и Радослав Кирилов в националния отбор.

„Това не е за първи път. Още когато стана ясно, че ще участваме "ФИФА Серии", казах, че ще дам шанс на млади играчи, и най-опитните ще останат. Под най-опитни визирих Ради Кирилов, Чочев и Десподов. Особено Чочев и Десподов имат най-много мачове в националния отбор. На техните места взимаме по-млади играчи, които да се докажат", каза селекционерът.

„При положение, че в нашето първенство има играчи от Мартиника, Гвинея-Бисау и такива екзотични държави, смятам че Соломонови острови, пък камо ли Индонезия не заслужават откровените подигравки, които чета и които срещам. Всички вече играят футбол. И знаем, че националният отбор е търпял загуби от такива отбори. Мога да кажа, че ние ще подходим максимално отговорно в тези срещи, трябва да излезем с чест и победители. В Индонезия имат 14 играчи в Европа – Борусия Мьонхенгладбах, Лил, Сасуоло, Оксфорд, от Аякс, които не струват малко пари. Това ще ни даде една визия за нашето развитие и бъдеще. След мача с Грузия казахме, че искаме това да е основата, на която да градим успехи за Лига на нациите“, добави Димитров.

Националният селекционер беше попитан как би коментирал отказите на Илия Груев и Лукас Петков и контузията на защитника Кристиан Димитров, който вчера претърпя травма в мача на Левски с Черно море (Варна) от първенството.

„Не. Ще разкажа отзад напред. Първо за Кристиан Димитров. Присъедини се към лагера, доктор Тарълов го прегледа. Разбрахме се, че няма да бъде пълноценен, преценено е да се лекува. Видях някакви спекулации днес – отговарям по този начин, което е истината. Илия Груев и Лукас Петков в имейл до централата и разговори заявиха лични причини, които те могат да ви ги споделят. Не смятам да изкарвам такива неща, ако те решат да споделят – това е тяхно право“, каза още Димитров.

#Футболист на годината 2025 # Александър Димитров

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ