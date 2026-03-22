Александър Димитров: Ще подходим максимално сериозно

Селекционерът на националния отбор на България по футбол Александър Димитров беше гост на церемонията за определянето на Футболист номер 1 на България за 2025-а година.

Димитров влезе в детайли за отсъствията на Илия Груев, Лукас Петков, както и решението си да не вика опитни футболисти като Кирил Десподов, Ивайло Чочев и Радослав Кирилов в националния отбор.

„Това не е за първи път. Още когато стана ясно, че ще участваме "ФИФА Серии", казах, че ще дам шанс на млади играчи, и най-опитните ще останат. Под най-опитни визирих Ради Кирилов, Чочев и Десподов. Особено Чочев и Десподов имат най-много мачове в националния отбор. На техните места взимаме по-млади играчи, които да се докажат", каза селекционерът.

„При положение, че в нашето първенство има играчи от Мартиника, Гвинея-Бисау и такива екзотични държави, смятам че Соломонови острови, пък камо ли Индонезия не заслужават откровените подигравки, които чета и които срещам. Всички вече играят футбол. И знаем, че националният отбор е търпял загуби от такива отбори. Мога да кажа, че ние ще подходим максимално отговорно в тези срещи, трябва да излезем с чест и победители. В Индонезия имат 14 играчи в Европа – Борусия Мьонхенгладбах, Лил, Сасуоло, Оксфорд, от Аякс, които не струват малко пари. Това ще ни даде една визия за нашето развитие и бъдеще. След мача с Грузия казахме, че искаме това да е основата, на която да градим успехи за Лига на нациите“, добави Димитров.

Националният селекционер беше попитан как би коментирал отказите на Илия Груев и Лукас Петков и контузията на защитника Кристиан Димитров, който вчера претърпя травма в мача на Левски с Черно море (Варна) от първенството.