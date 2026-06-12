Шефовете на държавни лечебни заведения получават по-високи заплати от висши държавни ръководни кадри

МЗ готви промени в правилата за заплатите на директори на болници
Промени в правилата за формиране на заплатите на директора на болници готви Министерството на здравеопазването. Някои от шефовете на държавни лечебни заведения получават по - високи заплати от висши ръководни кадри в държавата, съобщи министър Катя Ивкова.
Тя обяви, че шефа на болница "Лозенец" е получил възнаграждение от над 40 хиляди евро. А на болницата в Благоевград около 36 хиляди евро.
Катя Ивкова, министър на здравеопазването: "Ще бъде преразгледана и методиката за сформиране на възнагражденията в участие на Съветите на директорите на търговските предприятия, за да се избегне ситуация, при която лечебни заведения, които са в относително лошо финасово състояние да изплащат възнаграждения на членове на Съвета на директорите в необосновано голям размер. В някои случаи сумарно се получават и между 6,7,8 хияди евро. В смисъл сумарно заплата плюс възнаграждение в Съвет на директорите, понякога това сумарно възнаграждние възлиза на по-голяма стойност, отколкото е възнагражданието на принципала в случая министъра на здравеопазването."