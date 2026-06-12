Шефовете на държавни лечебни заведения получават по-високи заплати от висши държавни ръководни кадри

Промени в правилата за формиране на заплатите на директора на болници готви Министерството на здравеопазването. Някои от шефовете на държавни лечебни заведения получават по - високи заплати от висши ръководни кадри в държавата, съобщи министър Катя Ивкова.

Тя обяви, че шефа на болница "Лозенец" е получил възнаграждение от над 40 хиляди евро. А на болницата в Благоевград около 36 хиляди евро.