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Шефовете на държавни лечебни заведения получават по-високи заплати от висши държавни ръководни кадри

Альоша Шаламанов от Альоша Шаламанов
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МЗ готви промени в правилата за заплатите на директори на болници

шефовете държавни лечебни заведения получават високи заплати висши държавни ръководни кадри
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Промени в правилата за формиране на заплатите на директора на болници готви Министерството на здравеопазването. Някои от шефовете на държавни лечебни заведения получават по - високи заплати от висши ръководни кадри в държавата, съобщи министър Катя Ивкова.

Тя обяви, че шефа на болница "Лозенец" е получил възнаграждение от над 40 хиляди евро. А на болницата в Благоевград около 36 хиляди евро.

Катя Ивкова, министър на здравеопазването: "Ще бъде преразгледана и методиката за сформиране на възнагражденията в участие на Съветите на директорите на търговските предприятия, за да се избегне ситуация, при която лечебни заведения, които са в относително лошо финасово състояние да изплащат възнаграждения на членове на Съвета на директорите в необосновано голям размер. В някои случаи сумарно се получават и между 6,7,8 хияди евро. В смисъл сумарно заплата плюс възнаграждение в Съвет на директорите, понякога това сумарно възнаграждние възлиза на по-голяма стойност, отколкото е възнагражданието на принципала в случая министъра на здравеопазването."

#Катя Ивкова #директори на болници #Министерство на здравеопазването #заплати

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