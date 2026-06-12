Васил Терзиев за "Топлофикация София": Дружеството има над 1 милиард евро задължения, трябва независим анализ

За да спрат авариите и шоковите сметки, трябва независим технически, финансов, правен и регулаторен анализ и одит на "Топлофикация София". Това става ясно от думите на кмета на столицата Васил Терзиев, съобщиха от пресцентъра на Столичната община. Коментарът му е във връзка с решението на Столичния общински съвет да утвърди бизнес плана на дружеството.

Темата за преструктуриране звучи абстрактно, но от нея зависи да спрат авариите, шокиращите сметки и седмиците без топла вода в сърцето на европейска столица, се казва в позицията на кмета.

"Всеки ход напред е по-добър от пълното бездействие. Но за да спрат авариите, шокиращите сметки и седмиците без топла вода в сърцето на европейска столица, трябва независим технически, финансов, правен и регулаторен анализ на "Топлофикация София". Това каза кметът на София Васил Терзиев, след като Столичният общински съвет утвърди, на заседание от 11 юни, бизнес плана на дружеството.

Терзиев припомня, че два пъти внася доклад в последните 6 месеца, с който иска извършването на одит на "Топлофикация София".

"За да спрем затъването на дружеството, което има над 1 милиард евро задължения, трябва да вземем следващото и по-важно решение. Затова отново ще внеса моя доклад", заяви той.

На 11 юни общинските съветници приеха и няколко решения, с които се дава ход на смяна на ръководствата на общо 53 общински дружества и лечебни заведения, сред които е и най-голямото комунално дружество на столицата.

Терзиев е категоричен, че следващите стъпки за оздравяване на дружеството изискват факти. Според него е нужен реален оздравителен процес и пълна картина за състоянието на мрежата и централите, както привличане на инвестиции.

Васил Терзиев призова общинските съветници да подкрепят доклада му.