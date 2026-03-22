Светослав Вуцов: Тази награда е най-сладката досега

Вратарят на Левски Светослав Вуцов коментира отличието си за №1 на поста за 2025 година, което печели за трети път.

„Тази награда носи още по-голяма отговорност. Най-сладката е досега, защото в началото на годината не играех заради проблемите ми със Славия, но след трансфера нещата се подредиха. Благодаря на Левски за доверието и на съотборниците ми за подкрепата“, заяви той.

Стражът подчерта и ролята на медиите: „Вие гласувате и това означава, че оценявате представянето ми. За мен обаче е важно да продължа да работя и да се развивам.“

В личен план Вуцов си пожела здраве и спокойствие, а с усмивка добави, че се надява половинката му „да продължава да го търпи и обича“.

Относно битката за титлата той беше категоричен, че титлата е основната цел.