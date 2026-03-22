Местни избори в Германия: Води управляващата партия на Фридрих Мерц

Победа за партията на германския канцлер Фридрих Мерц на изборите за регионален парламент в провинция Райнланд-Пфалц, според първите екзитполове.

Християндемократическият съюз води с 30,6% пред социалдемократите с близо 27%. "Алтернатива за Германия" е на трето място с около 20% от гласовете, с което продължава възходящата си тенденция. "Зелените" са едва с 8% - останалите германски партии не прескачат бариерата от 5 на сто. Местните избори се разглеждаха като тест за правителството на управляващата страната партия на канцлера.