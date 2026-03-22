Оспорвани изборни битки в големите френски градове

оспорвани изборни битки големите френски градове
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Оспорвани изборни битки и в големите френски градове. Днес във Франция се проведе вторият тур на местните избори. Изключително тежка е надпреварата за Париж. За кметското място там се борят социалистът Еманюел Грегоар и дясната кандидатка Рашида Дати.

От Париж предава кореспондентът на БНТ Михаил Иванов.

По-малко от час остава до затварянето на всички изборни секции и точно толкова – преди първите резултати да покажат кой ще спечели в битките в големите градове в страната, сред които Париж, Марсилия и Лион.

Системата на местните избори в два тура позволява много изненади, тъй като често партиите се обединяват между двата вота срещу конкретен кандидат, дори той да е спечелил на първия тур. Така крайнодясната партия „Национален сбор“ се очаква да загуби битката в Марсилия и по-големите градове, което е знак и за това какво може да се случи на президентските избори догодина.

Новите политически съюзи за балотажа обаче поставят под огромен въпрос изхода на вота в Париж. Миналата седмица социалистът Еманюел Грегоар спечели убедително с 38% подкрепа пред бившия министър на културата от десните републиканци Рашида Дати с 25% – победа, която, ако се потвърди, се очаква да бъде далеч по-малка на втория тур.

Балотажът в Париж се превърна във вот за наследството на социалистите, които управляват френската столица от 25 години. След победата на Еманюел Грегоар на първия тур, Рашида Дати се опита да обедини опозиционния вот. Тя се съюзи с кандидата на центристката партия на Еманюел Макрон, но отхвърли подкрепата на крайната десница.

Ход, който се очаква да намали дистанцията ѝ с Грегоар, който залага на продължаване на политики като развитие на велоалеи, подобряване на градския транспорт, както и изграждане на социални жилища.

Еманюел Грегоар, кандидат за кмет на Париж: „Гласувайте, за да победим заедно с парижани. Първо ще построим 60 000 нови домове – 30 000 за социално слабите и още толкова за средната класа.“

Рашида Дати, кандидат за кмет на Париж: „Париж се превърна в гето, падна в ръцете на бедността. Трябва му нов стимул, за да стане отново блестящ град, а не замърсен и хаотичен, най-вече по отношение на движението по пътищата.“

Въпреки големия залог на изборите в града, приоритетите на парижани остават по-скоро локални.

Мишел Есперин, пенсионер: „Тук е анархия от велосипеди и пешеходци. Няма коли вече, не можем да шофираме, а колоездачите не уважават правилата за движение.“

Агнес, жител на Париж: „Мисля, че просто трябва да се гласува със сърце – в зависимост от това какво харесваш в ежедневието си и какво е добро и за другите край теб.“

Извън Париж погледите бяха насочени и към бившия премиер Едуар Филип – кандидат за кмет на град Льо Авър и за президент през 2027 г. Той спечели убедително на първия тур, след като беше обещал да се оттегли от президентската надпревара при загуба на местните избори.

В Лил кандидатите на социалистите и на крайната левица се изправят един срещу друг, а в Лион кандидатите на еколозите и на традиционната десница са с изравнени резултати според сондажите.

Една от най-очакваните битки обаче е тази в Марсилия. Във втория по големина град в страната крайнодясната партия „Национален сбор“ на Марин льо Пен се надява да спечели най-важния кметски пост в историята си досега. След оттеглянето на кандидата на крайната левица в подкрепа на доскорошния кмет от социалистите това изглежда, че няма да се случи.

Знак за това какви съюзи могат да блокират възхода ѝ и на предстоящите президентски избори през 2027 г., които също се провеждат в два тура.

#кмет на Париж #френски градове #оспорвани изборни битки #местни избори

