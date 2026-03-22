В Световния ден на водата: Хиляди деца у нас нямат редовен достъп до чиста питейна вода

Днес за 33-ти път отбелязваме Световния ден на водата. Тази година темата е "където водата тече, равенството расте" и е посветен на жените и водата. В световен мащаб около 1,8 млрд. души нямат достъп до питейна вода. Изследвания на УНИЦЕФ у нас показват, че все още в България има места без течаща вода и канализация, без санитарни условия, а хиляди деца нямат редовен достъп до чиста питейна вода.

Спаска Христова се премества да живее в село Мурсалево преди десетина години. В селото водата спира често - през лятото почти всеки ден, а когато дойде - винаги е мътна и кална. Такава е и през зимата.

Спаска Христова, жител на с. Мурсалево: "Ето я водата дето пием, при положение, че всички тръби са сменени с нови и това идва в нашата къща. Явно не почистват шахтите, откъдето идва водата, някой път я хлорират, но не много често."

Затова ѝ се налага да купува вода.

Спаска Христова, жител на с. Мурсалево: "Когато е много чиста - пием, но иначе не пием вода или ако пием, трябва да я преваря на печката, за да може да я консумираме. Тези, които нямат сонда, много страдат хората да ви кажа. Там, където е решен проблемът с други водоизточници, е горе-долу добре."

По данни на УНИЦЕФ в световен мащаб около 1,8 млрд. души нямат достъп до питейна вода, а в две трети от домакинствата жените я осигуряват.

Надя Маринова, специалист в УНИЦЕФ: "Най-уязвимите общности, които са засегнати от недостига и некачествената вода, са всъщност най-уязвими, на маргинализирани общности, на общности, които живеят в отдалечени населени места, в крайни квартали, включително ромски общности."

Въпреки че от безводието страдат най-вече хората в Африка, в България също през последните години има сериозни проблеми.

Надя Маринова, специалист в УНИЦЕФ: "Кризата с климата и всъщност с водата е криза на правата на децата. Открили сме и сме установили, че всъщност 200 000 души, които живеят в различни общини в страната имат постоянен воден режим. Много често проблеми, които за нас не стоят на дневен ред, за много уязвими деца се оказват на дневен ред. Например, когато едно дете няма достъп до вода да се изкъпе, съответно родителите му и самото дете не се чувстват спокойни да отиде на училище."

От организацията призовават за повече инвестиции във водната инфраструктура. Данните на фирмите за ремонт на водопровод у нас показват, че само една пета са ремонтираните тръби. Вместо по 1500 км на година се подменят по едва 300 км.

Надя Маринова, специалист в УНИЦЕФ: "1000 деца до 5 години всеки ден в света губят живота си по причини, свързани с недоброто качество на водата и липсата на санитарно хигиенни условия. Включително в България има много места, където трябва да се подобряват санитарно хигиенните условия и качеството на водата."

Безводието е особено болезнено и за възрастните хора у нас.

Райка Кирова, жител на с. Мурсалево: "Пълниш винаги туби, защото не знаеш кога какво ще ти потрябва, поне да измиеш съдовете. Баш в летния сезон спира за по няколко дена. Докато я оправят, след известно време пак спира. Тоалетна не можеш да използваш, пералня не можеш да използваш и това е проблем."

Заради топлите лета през последните години на воден режим през лятото бяха над 600 населени места, включително и областният град Плевен.

