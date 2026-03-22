Илиян Пищиков: Божидар Саръбоюков е готов за медал, трябва и малко късмет

Главният секретар на Българската федерация по лека атлетика и ръководител на националния отбор на световното първенство в зала в Торун Илиян Пищиков даде висока оценка за представянето на българските състезатели до момента и очерта очакванията пред Божидар Саръбоюков в скока на дължина.

"Лично аз мисля, че оценката е отлична. Имаме много млади, перспективни и мотивирани състезатели. Самото участие тук вече е предпоставка за сериозни успехи в бъдеще“, заяви Пищиков в предаването "Арена спорт" по БНТ 1.

Той отличи представянето на спринтьорите Христо Илиев и Никола Караманолов, които показват развитие и потенциал на високо ниво.

"От много години не сме имали такива резултати в спринта. Това са млади състезатели, които тепърва ще се развиват“, добави той.

Пищиков обърна специално внимание и на завръщането на Александра Начева след тежък период с контузии.

"За мен тя е герой. След година и половина операции и лечение се завърна по впечатляващ начин. Осмото място на световно първенство е сериозно постижение и доказателство за нейния характер“, коментира той.

По думите му и Станислав Станков има сериозен потенциал, който тепърва ще бъде реализиран след възстановяването му.

Основният акцент обаче остава върху участието на Божидар Саръбоюков, който влиза във финала на скока на дължина като лидер в световната ранглиста за сезона.

"В нашия спорт трябва да имаш и ден. Божидар е много добре подготвен, в добро настроение и е силен характер. Ако има и малко късмет, съм убеден, че ще постигне много добър резултат“, каза Пищиков.

Финалът в дисциплината предстои по-късно днес, а българските фенове ще следят с надежда представянето на една от най-големите ни надежди за медал от шампионата.

