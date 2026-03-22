Михаил Околийски: Заразата от морбили в Бяла Слатина...
Илиян Пищиков: Божидар Саръбоюков е готов за медал, трябва и малко късмет

bnt avatar logo от Виктория Георгиева
Репортер: Виктория Георгиева
Спорт
Ръководителят на българската делегация в Торун постави отлична оценка на представянето ни до момента

Главният секретар на Българската федерация по лека атлетика и ръководител на националния отбор на световното първенство в зала в Торун Илиян Пищиков даде висока оценка за представянето на българските състезатели до момента и очерта очакванията пред Божидар Саръбоюков в скока на дължина.

"Лично аз мисля, че оценката е отлична. Имаме много млади, перспективни и мотивирани състезатели. Самото участие тук вече е предпоставка за сериозни успехи в бъдеще“, заяви Пищиков в предаването "Арена спорт" по БНТ 1.

Той отличи представянето на спринтьорите Христо Илиев и Никола Караманолов, които показват развитие и потенциал на високо ниво.

"От много години не сме имали такива резултати в спринта. Това са млади състезатели, които тепърва ще се развиват“, добави той.

Пищиков обърна специално внимание и на завръщането на Александра Начева след тежък период с контузии.

"За мен тя е герой. След година и половина операции и лечение се завърна по впечатляващ начин. Осмото място на световно първенство е сериозно постижение и доказателство за нейния характер“, коментира той.

По думите му и Станислав Станков има сериозен потенциал, който тепърва ще бъде реализиран след възстановяването му.

Основният акцент обаче остава върху участието на Божидар Саръбоюков, който влиза във финала на скока на дължина като лидер в световната ранглиста за сезона.

"В нашия спорт трябва да имаш и ден. Божидар е много добре подготвен, в добро настроение и е силен характер. Ако има и малко късмет, съм убеден, че ще постигне много добър резултат“, каза Пищиков.

Финалът в дисциплината предстои по-късно днес, а българските фенове ще следят с надежда представянето на една от най-големите ни надежди за медал от шампионата.

Вижте целият разговор с Илиян Пищиков във видеото!

Свързани статии:

Божидар Саръбоюков влиза в битка за медалите на световното първенство по лека атлетика
Атлет номер 1 на България ще се бори за отличията във финала в...
#"Арена спорт" #Божидар Саръбоюков #Илиян Пищиков

На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300 птици от защитен вид
Шофьор на линейка загина при катастрофа с автобус край Велико Търново
Гледайте световното първенство по лека атлетика в зала в Торун НА ЖИВО по БНТ 3
Медицина на съня: Безсънието стои в основата на много заболявания
Доц. Михаил Околийски: Малена е добре, предстои ѝ рехабилитация на най-високо ниво
Божидар Саръбоюков влиза в битка за медалите на световното първенство по лека атлетика
Ракът на дебелото черво: До месеци се очаква да има национален скрининг
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на 15-годишното момче заяви пълно доверие в работата на прокуратурата
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в София, смятат от БАБХ
Председателят на ОФК Поморие е загиналият мъж в Бургас
Варненско семейство плаща с месеци завишени сметки за ток, проблемът – в електромера
НА ЖИВО: Марко Одермат на старт в супергиганския слалом в Лилехамер
Никола Цолов: Готов съм да направя следващата крачка, когато дойде моментът Никола Цолов: Готов съм да направя следващата крачка, когато дойде моментът
Светослав Дяков, Никола Цолов и Владимир Зографски в "Арена спорт" Светослав Дяков, Никола Цолов и Владимир Зографски в "Арена спорт"
Спортни новини 22.03.2026 г., 12:20 ч. Спортни новини 22.03.2026 г., 12:20 ч.
Доц. Михаил Околийски: Малена е добре, предстои ѝ рехабилитация на най-високо ниво Доц. Михаил Околийски: Малена е добре, предстои ѝ рехабилитация на най-високо ниво
Георги Наумов в предаването "Аз съм" Георги Наумов в предаването "Аз съм"
Тръмп с ултиматум към Иран: Ормузкият пролив е отворен, твърди Техеран
Скопие намалява ДДС върху горивата от 18% на 10% Скопие намалява ДДС върху горивата от 18% на 10%
Катастрофа с тир затруднява движението по АМ „Тракия“ към Бургас Катастрофа с тир затруднява движението по АМ „Тракия“ към Бургас
Тръмп ще изпрати агенти на антиимиграционните служби по летищата в страната Тръмп ще изпрати агенти на антиимиграционните служби по летищата в страната
Лавина взе три жертви в италианската провинция Южен Тирол
10 години от атентатите в Брюксел на летището и метрото
Куба потъна в мрак: Втори срив на електрическата мрежа за седмица
Иран е изстрелял 400 балистични ракети по Израел от началото на...
