БНТ
БНТ
НОВИНИ
БНТ
Спорт
БНТ
На живо
BG
ENG
TR
5
BG
ENG
TR
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
След новините
БНТ Проверено
Чуй новините
Подкаст
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
Още
начало
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
След новините
БНТ Проверено
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
Още
Чуй новините
Подкаст
ИЗВЕСТИЯ
Моите новини
Чешките власти проверяват книжките на двамата шофьори от...
19:19, 10.06.2026
Чете се за: 03:05 мин.
Борис Михайлов е назначен за изпълнителен директор на НАП
16:55, 10.06.2026
Чете се за: 01:37 мин.
Оценка „Добър“ и „Много добър“ за...
14:51, 10.06.2026 (обновена)
Чете се за: 03:20 мин.
Ново европейско проучване: Българите са против приемането...
10:50, 10.06.2026
Чете се за: 06:30 мин.
Румен Радев: Правителството слага край на предоставянето...
10:30, 10.06.2026
Чете се за: 02:40 мин.
ЗАПАЗЕНИ
Начало
Спортни предавания
Спортни емисии
Други спортове
Видео
Още
Други спортове
Спорт
Спортни новини 10.06.2026 г., 20:50 ч.
от
БНТ
A+
A-
20:50, 10.06.2026
Спорт
Копирано в клипборда
Запази
20:47, 10.06.2026
За първи път: Сухопътните войски демонстрираха удар с дронове...
20:43, 10.06.2026
Скопие без промяна в позицията - коментар на външния министър Тимчо...
20:37, 10.06.2026
Повелителят на украинските дронове: Роберт „Мадяр“...
20:34, 10.06.2026
Отнетият лиценз: „ДаллБогг: Живот и здраве“ трябва да...
20:21, 10.06.2026
Светът е футбол: БНТ излъчва най-голямото спортно събитие от три...
20:20, 10.06.2026
Парите на държавата: Парламентът одобри нов дълг от 3,8 милиарда евро
20:15, 10.06.2026
Среща на върха на ПСЮИЕ в София: На форума обсъдиха интеграция,...
Слушай новината
Вашият браузър не подържа audio
Сподели
Копирано в клипборда
#спортни новини
Последвайте ни
Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:
ТОП 24
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
2
Оценка „Добър“ и „Много добър“ за...
3
Румен Радев: Правителството слага край на предоставянето на...
4
Борис Михайлов е назначен за изпълнителен директор на НАП
5
Реакции в парламента на намерението на кабинета да спре част от...
6
Корпорация КУБ: Собствениците на жилища в "Баба Алино"...
Реклама
Най-четени
1
Шофьорът, врязал се в автобус на "Челопешко шосе", се...
2
Двамата шофьори, причинили катастрофа с автобус в София, са с чешки...
3
Категорично вината за катастрофата е на шофьорите на леки...
4
10 линейки, две жертви и 9 пострадали при катастрофата на...
5
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
6
За два месеца откриха 4 новородени със спинална мускулна атрофия
Реклама
Още от: Спортни предавания
Легендарната "Ацтека“ е готова за откриването на Мондиал 2026
Спортни новини 10.06.2026 г., 12:25
12:25, 10.06.2026
Спортни новини 10.06.2026 г., 06:30
06:30, 10.06.2026
Спортни новини 09.06.2026 г., 20:50 ч.
20:50, 09.06.2026
Спортни новини 09.06.2026 г., 12:25 ч.
12:25, 09.06.2026
Спортни новини 09.06.2026 г., 06:30
06:30, 09.06.2026
Реклама
Водещи новини
Светът е футбол: БНТ излъчва най-голямото спортно събитие от три...
20:21, 10.06.2026
Чете се за: 02:50 мин.
По света
Чешките власти проверяват книжките на двамата шофьори от тежката катастрофа на "Челопешко шосе"
18:58, 10.06.2026
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Трагедията на "Челопешко шосе": Пред БНТ говори една от медицинските сестри, спасявали хората
19:46, 10.06.2026
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Край на военната помощ за Украйна: Ще загубят ли българските оръжейни заводи?
18:03, 10.06.2026
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
За първи път: Сухопътните войски демонстрираха удар с дронове...
20:47, 10.06.2026
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
За първи път в медицинската история: Лекари спасиха бременна с...
21:05, 10.06.2026
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Безредици в Белфаст: Протести след нападение на мъж от бежанец
19:57, 10.06.2026
Чете се за: 03:42 мин.
По света
Най-добри резултати на държавните зрелостни изпити досега
18:16, 10.06.2026
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Последвайте ни в
Facebook
Instagram
YouTube
TikTok
Google News
LinkedIn
BNT NEWS APP
Всичко най-важно в твоя телефон
Твоята новина
"Твоята новина"! Новините от вас, нашите зрители! Изпратете текст, снимки, видео.
Изпрати
връзка с нас
Всичко най-важно в твоя телефон
02 814 2100
news@bnt.bg
×
Новини
Чуй новините
Спорт
На живо
Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА
НЕ