Михаил Околийски: Заразата от морбили в Бяла Слатина...
Чете се за: 05:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Владимир Зографски: Надявам се скоро да спечеля и старт от Световната купа

Чете се за: 04:37 мин.
Ако човек не рискува, няма как да успее, отбеляза родният ски скачач в предаването "Арена спорт" по БНТ.

Владимир Зографски мечтае да спечели и старт от Световната купа. Родният ски скачач сподели, че вече работи и за тази мечта след подиума на 6 март в Лахти.

В предаването „Арена спорт“ Зографски говори за представянето си в отиващия сезон и за очакванията към него.

Категорично най-успешният сезон, подобрих си рекорда. Мисля, че на два пъти по точки. Мога да кажа, че сме доста доволни от този сезон. Очакванията се вдигнаха по време на лятната подготовка, където се видя, че започвам да показвам сериозен прогрес и да скачам все по-добре и постоянно. Всъщност това е нещо, което вдигна и целите“, започна той.

Имаше постоянно нещо, което все не ми достигаше. Понякога условията, понякога първи или втори скок. Ние сме част от германския отбор, тренираме с всички момчета. Повечето от тях успяха да запишат подиум. Аз скачах горе-долу на едно ниво, имаше една такава благородна завист“, каза още състезателят.

Родният скачач се върна и към Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина д‘Ампецо, където имаше големи очаквания за своето представяне, но външни фактори му попречиха на малката шанца.

„Въпреки че успях да направя добри на тренировката, получаваше се един проблем със симетрията, който нямах преди това и за всички беше доста интересно защо се получава това. Гледахме, анализирахме скоковете, но не успяхме да го намерим навреме. След състезанието имахме среща с целия щаб, отново се погледна цялата тренировка и тогава се откри, че има проблем в гащеризона. Преди това нямах такива проблеми, но в един момент отиваме на олимпийските игри и те започнаха. Всичко беше много странно, аз нямах проблеми по време на тренировките с неперфектни скокове. Дадох резултати в Топ 10. Изведнъж не влизам във втория кръг, оставам 32-и и цялото това нещо беше много странно и тежко за мен, защото отидох подготвен и очаквах големи резултати, но в крайна сметка не успях да стигна втори кръг“, каза още той.

От вчера за днес няма как да се променят нещата. Когато съм подготвен и скачам добре, тогава при първия скок имах шести резултат. Самият аз взех решение да рискувам при втория скок, защото все пак на такъв форум са важни медалите, няма значение дали си четвърти, пети или шести няма значение. Можех спокойно да задържа шестото място, но щеше да ми е трудно да съм пети или четвърти, затова реших да рискувам. За съжаление, отскочих малко по-рано от масата и това ми коства 4,5 метра, което вероятно може би щеше да доведе до медал. Все пак олимпийски игри, веднъж на 4 години, трябва да се рискува. Ако човек не рискува, няма как да успее. Бях сигурен, че ако отида с един контролиран риск от 80% и стана пети, шести, може би след това цял живот щях да съжалявам, че не съм рискувал. Докато сега направих всичко по силите си, не се получи и това е“, сподели българинът относно своето 10-то място на най-големия спортен форум.

„Всеки иска да спечели старт от Световната купа. Всеки работи за тази мечта, при повечето е такава, не само цел. Надявам се скоро време да изпълня и тази моя мечта“, заяви Зографски.

