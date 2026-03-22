Никола Цолов: Готов съм да направя следващата крачка, когато дойде моментът

Българският пилот във Формула 2 Никола Цолов направи отличен старт на сезона, след като триумфира в Мелбърн, а в специално интервю той разкри какво му е донесъл този успех и как гледа към следващите предизвикателства.

"За мен е важно да имам постоянство и да мога да повтарям уикенди като този. Победата ми даде вярата, че това, което правим като работа преди сезона, работи очевидно, което е много добра информация за нас, за да продължим в същия дух“, заяви Цолов.

Българинът призна, че макар отборът да е очаквал силно представяне, победата не е била гарантирана още в първия кръг.

"След тестовете не бяхме чак толкова уверени, че ще имаме толкова висок шанс да спечелим състезанието, но още в тренировките бяхме много бързи. В квалификацията имах трафик, но знаехме, че в неделя ще се борим за победата“, добави той.

Цолов подчерта, че триумфът в Австралия е още по-ценен за него, тъй като пистата не е сред най-успешните в кариерата му.

"Исторически това не е най-силната ми писта, така че победата беше още по-сладка след всички моменти, които съм имал там“, коментира пилотът.

Той обърна внимание и на необичайната пауза в календара, породена от отменени състезания, като подчерта, че ще търси начини да поддържа формата си.

"Идеята е да не спира инерцията. Ще трябва да работим много на симулатора и да намерим варианти да бъда максимално подготвен. Не е позволено да караме колата от Формула 2 извън състезанията, така че трябва да компенсираме по други начини“, обясни Цолов.

По отношение на развитието на болида, българинът смята, че ключът е в постоянството и по-добрата управляемост.

"Колата със сигурност е много бърза, но понякога е трудна за каране. Нашата цел е да я направим възможно най-постоянна и да разберем защо работеше толкова добре в Австралия, за да го приложим и на други писти“, каза той.

Въпреки че води в класирането след първия кръг, Цолов остава реалист относно шансовете си за бъдеща крачка към Формула 1.

"Прекалено рано е да се говори за това. Сезонът е дълъг и най-важното е да съм постоянен. Ако през цялото време съм в топ 5, вярвам, че ще имам шанс за следващата стъпка“, заяви той.

Цолов коментира и ролята на д-р Хелмут Марко в развитието му, като изрази благодарност за подкрепата.

"Той ми даде шанс да вляза в Ред Бул и съм много благодарен. Жалко, че вече не е част от структурата, но изискванията и стандартите остават същите“, отбеляза той.

В заключение Никола Цолов подчерта значението на дисциплината и психическата устойчивост в развитието си.

"Обещавам на себе си да продължа да работя по този усилен начин. Дисциплината е ключова - трябва да се поставям в трудни ситуации, за да изграждам ментална устойчивост и да се справям в решаващите моменти“, завърши българският пилот.

