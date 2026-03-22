Адриан Юриев: Пред Пирин има страшно голямо бъдеще, бюджетът на клуба би трябвало да е не по-голям от 1 млн. евро на година

Любовта към футбола е причината Адриан Юриев да стане собственик на Пирин Благоевград. Това разкри самият бизнесмен в ефира на предаването "Арена спорт".

"Пирин е огромен клуб и аз имам възможността да се опитам да бъда част от светлото бъдеще на този отбор и да направя всичко възможно, нещата да бъдат подредени, правилни. И ще се постарая да направя така, че Пирин да бъде един пример сред футболните клубове, който да има финансова стабилност, да има много различни начини за развитие на отбора, защото Пирин е нещо огромно. И той има хиляди начини, по които може да генерира средства, да се самоиздържа сам, да намира партньори, които да помагат и искам да положа основата на една сигурност за Пирин", разкри Юриев.

"Постоянно коментирам с най-различни хора, и от футбола, и извън футбола, за всяка една възможност за Пирин, за да мога да създам нещо, наистина качествено. Коментирам абсолютно всички възможности, идват много партньори, които искат да работят с нас, тъй като вярват в клуба, и се опитваме да извлечеме максимума, защото Пирин го заслужава", добави той.

"Най-лесният начин за развитие на всеки един бизнес е иновации. Футболът има много голяма нужда от иновации. Идеята е, както ние правиме в другите си бизнеси, вграждаме различни изкуствени интелекти, различни системи, по абсолютно същия начин да вградиме тези иновации в футбола. Защото вече живеем в едно общество, което иска да бъде надграждано и ние трябва просто това да го приложим в футбола", заяви президентът на Пирин Благоевград.

"Пред Пирин има страшно голямо бъдеще. Бюджетът за година не съм го смятал, защото в момента искам да подсигуря стабилност. Искам до юни месец клубът да е стабилен, да има спокойствие и след това, след като свърши полусезонът, да може да видим какви са правилните стъпки, къде трябва да влязат повече парични средства, къде трябва да се намалят. Бюджетът на клуба, за да може да функционира правилно и да няма затруднения, би трябвало да е не по-голям от 1 млн. евро на година", разкри той.

Юриев обеща да развива българските млади таланти.

"Надявам се да влезнем в категоризацията на БФС и правим всичко възможно да може колкото повече юноши да имаме, които да развиваме и да влезнат в първия отбор, да се опитваме да залагаме на тях", обясни собственикът на клуба от Благоевград.

"Имаме едно добро ниво, което трябва да бъде развито. Надявам се, в близко бъдеще да имаме възможност да изградим поне още един или два стадиона за тренировки най-вече", завърши той.

