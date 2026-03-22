Местни избори в Германия: Гласуват за местна власт в Райнланд-Пфалц

Избори и в германската провинция Райнланд-Пфалц. Около 3 милиона души избират представители за местния парламент, с мандат 5 години.



Вотът в Райнланд-Пфалц е вторият от петте провинциални избори в Германия тази година. Според социологическите данни се очертава оспорвана надпревара между Германската социалдемократическа партия, която управлява провинцията от 35 години, и консервативният Християндемократически съюз на канцлера Фридрих Мерц. Въпреки нарастващата подкрепа, не се очаква крайнодясната "Алтернатива за Германия" да получи значителна подкрепа. Около 19:00 часа българско време се очакват първите резултати.