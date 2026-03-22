Георги Наумов в предаването "Аз съм"

20-годишният биатлонист Георги Наумов е поредният герой в предаването на БНТ 3 "Аз съм".

Наумов попада в националния ни отбор през 2023 година.

Той завърши на 13-то място в индивидуалната дисциплина на 15 км на световното първенство по биатлон за младежи, юноши и девойки до 21 г. в германския зимен център Арбер и зае 41-а позиция в спринта на 10 км.

"Моят първи треньор Райко Пенев видя потенциал в мен и ме поканиха на първата тренировка, в която аз се докоснах за пръв път до биатлона, запалих се по пушката и така до ден днешен, 14 години вече спортувам. След 10-11 клас вече бях по-ориентиран и разбрах, че това е моят спорт и това искам да градя за бъдеще. Помня първото си състезание, беше тук в Сапарева баня, спечелих първо място. Финиширах първи и бях много щастлив, бях на седмото небе", каза роденият в Сапарева баня биатлонист.

Наумов не е забравил и първото си състезание в чужбина:

"Беше в Италия. Много бях притеснен, не знаех какво да очаквам. Имаше доста участници и притеснението беше преобладаващо тогава."

За него е важно по време на състезание да запази спокойствие.

"Гледам да си повярвам, че мога да се справя, защото знам, че мога, но рядко успяваш да се събереш. Все по-често ми се случва да успявам, но миналите години назад точно това ми куцаше, да си повярвам, че мога да се справя и че съм добър достатъчно, за да постигна успех", каза той.

Запитан какво си мисли биатлонистът преди да пусне изстрела, той отговори:

"Гледам да не мисля нищо, гледам да бъда спокоен, знам, че мога да го направя. Колкото повече се притесняваш, толкова по-далече отиваш в истината. Гледам да бъда спокоен и все едно съм на тренировка, там мога, там ги свалям мишените."

"Доста съм упорит и имам добра самооценка за себе си", добави той.

Наумов коментира и представянията си на състезанията за младежи.

"Емоцията е много голяма, много позитивни емоции, наслаждаваме се до последно. Тази година беше последното ми световно. Чакам с нетърпение стартовете, да видя къде ще се наместя сред елита", каза Наумов.

Той сподели, че любимата му дисциплина е спринтът.

"Най-динамичен и най-показателна дисциплина е спринтът, на него най-много може да се сравним с останалите. Със сигурност най-тежка е най-дългата дистанция в индивидуалното. Тръгваш с правилната нагласа, стискаш зъби, при хубава стрелба се отваря и бягането, виждаш къде се намираш и дали можеш да гониш някакъв резултат", обясни Наумов.

За Наумов най-голямото му постижение е това да чуе за себе си, че е дисциплиниран и упорит.

"Като успехи, най-напред съм постигнал 11-о и 13-о място за младежи. 13-о беше този сезон, а се върнах след контузия. Бях със счупен глезен, септември, октомври и ноември и се радвам, че успях да се върна този сезон и го броя за успешен дори. Нистина бях под дъното, под земята. Наистина не знаех къде се намирам. Беше ми много тежко. Наистина съм дори по-силен човек. Видях сам със себе си, намерих себе си, видях какво имам, какво нямам. Наистина се събрах и минах през тази контузия. В момента съм дори щастлив, че това ми се е случило", добави той.

За Георги Наумов предстоят вече състезанията при мъжете.

"Мечтая да се развия до максимум и да постигна успехи за България, да представям България на следващите олимпийски игри", каза Наумов.

"Трудно е в България, трудно се успява. За мен дори най-доброто място в България не се доближава и до най-лошото в чужбина. Трудно е, затова прекараме доста време в чужбина, да се подготвяме там. Трудно е, но като знаеш, че правиш нещо добро за себе си и имаш подкрепа, това е най-важно. Всичко правя с желание. Искам да се развивам, да видя докъде ще стигна", сподели биатлонистът.

