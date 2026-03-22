Вижте колко поскъпнаха продуктите в потребителската кошница?

Цената на потребителската кошница на едро през тази седмица остава непроменена - 58 евро. От началото на годината тя се е увеличала с 6 евро.



Въпреки това обаче има двуцифрени увеличения при цените на ябълките, които поскъпват с над 19 на сто; доматите, бананите, лука и червените чушки.



Намаление на цените има при краставиците с над 10%, по-евтини са тиквичките, прясното мляко, сиренето и кашкавалът.



Отново остават различни цените на едни й същи хранителни продукти в страната. Така например най-евтина е захарта в Добрич, а най-скъпа в Силистра. Двойно по-евтин е кашкавал "Витоша" в Благоевград, отколкото във Велико Търново. Три пъти е разликата в цената на сиренето в Плевен и Пловдив.