Александра Начева завърши осма във финала на троен скок на световното в зала

Българката постигна 14.05 метра в Торун, титлата отиде при Леянис Перес Ернандес

Александра Начева завърши на осмо място във финала на троен скок при жените от световното първенство по лека атлетика в зала в Торун (Полша) с най-добър резултат от 14.05 метра.

Резултатът за 24-годишната ни представителка бе постигнат в първия ѝ опит. Българката започна именно с този си опит, след което направи неуспешен втори, 13.66 метра в третия и 13.72 в четвъртия скок. Така тя постигна личен рекорд в зала.

Световната титла спечели кубинката Леянис Перес Ернандес с 14.95 метра, постигнати във втория ѝ опит. Втора се нареди представителката на Венецуела Юлимар Рохас с 14.86 метра, а бронзът остана за Сали Сар от Сенегал с 14.70.

По-рано в шампионата Христо Илиев и Никола Караманолов отпаднаха в сериите на 60 метра, а Станислав Станков не успя да преодолее пресявките на 60 метра с препятствия.

Очакванията към българското участие остават високи, като страната ни се представя с най-голям отбор на световно първенство в зала от 2018 година насам.

#световно първенство по лека атлетика в зала Торун 2026 #троен скок #Александра Начева

