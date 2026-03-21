Медицина на съня: Безсънието стои в основата на много заболявания

Нарушенията на съня започнаха все повече да се свързват с психиатричните заболявания, защото безсънието може да е отключващ фактор за много разстройства. Това беше една от важните дискусии днес на научна конференция. Медицината на съня се развива бурно през последните години, тъй като безсъниет ое силен рисков фактор за много сърдечно-съдови и неврологични заболявания. 20% от хората не могат да спят.

Нарушенията на съня са нарастваща заплаха в съвремието ни, която засяга 20% от хората. И специалистите правят пряка връзка с нарастване на тревожността.

Д-р Нейко Нейков: "Ние сме първите поколения - последните 100 години, които са с достъп до глобален свят, до глобална комуникация, до глобална технология и за съжаление, на глобален стрес. Баба ви най-вероятно не е имала проблеми с това какво се случва в Сирия, ако изобщо е знаела къде е, но сега, в момента всеки един от нас знае тесни военни действия, които са се случили преди по-малко от един час от другия край на света и имат директно рефлектиране даже в цената на нашия бензин." Проф. д-р Иван Стайков: "Нарушенията на съня са много, те са над 50 вида. Най-често това е инсомия или безсъние. Най-често е тази хронична инсомия, т.е. тя е над 3 месеца и обхваща между 6 и 20% от популацията в Европа."

И за да е още по-сложно, безсънието може да е симптом на дадено заболяване, но може и да е причина за него.

Проф. д-р Иван Стайков: "Една тревожност може да бъде причина за едно безсъние, но едно бесъние може да предизвика тревожност и депресия." Д-р Нейко Нейков: "Но нашите наблюдения започнаха да показват една много голяма допирност до специалността психиатрия, особено като нашите сънни диагнози причиняват психиатрични състояния, а от друга страна сънят, като един неизменен симптом в психиатричното заболяване."

И едно изследване на съня, при което се мерят 25 електрофизиологични канала на човек, може да даде допълнителни измерения и разбиране за някои от заболяванията.

Д-р Нейко Нейков: "Разликата между мен и детекторът на лъжата е, че аз използвам 6 пъти повече важни канали, така че мога да ви разбера и за това. Така че сънят е по-задълбан от лъжата и моята работа е да го открия." Проф. д-р Иван Стайков: "Имаме много добри лекарства, медикаменти, както и апарати, които буквално, както казват нашите пациенти, аз вече се чувствам по-добре само от една нощ."

Това е добрата новина. Лошата е, че безсънието често се омаловажава.

Д-р Нейко Нейков: "Води до по-бързо настъпване на деменция или старческото забравяне. Повишава оксидативния стрес на организма, води до затлъстяване, свързва факторите на атеросклероза, и стареенето на съдовата, и сърдечно-съдовата система."

Но за съжаление, лекарите са безсилни срещу общата тенденция на увеличаващата се тревожност.