Първи коментар на здравния министър Катя Ивкова за подадената оставка на шефа на НЗОК

Здравният министър Катя Ивкова коментира подадената оставка на управителя на здравната каса доц. Петко Стефановски. Тя заяви, че се е запознала с проектите на решения на сайта на Народното събрание. По думите ѝ един от тях предвижда до избирането на нови управител и подуправител настоящите да останат на позициите си.

"Знам, че НС работи естествено и в съответствие със своя правилник, така че очаквам да видим и какви ще бъдат и дебатите. Изключително важно е координацията между институциите да бъде на ниво, защото в сектор "Здравеопазване", ако не работим всички заедно, не можем да осигурим това, което по конституция трябва да осигурим на българските граждани. Затова за мен е важно институциите наистина да работят в добра координация", заяви още Ивкова.

И допълни:

"Аз предпочитам да работя по факти, обстоятелства, документи, процедури и правила. Защо предпочитам така да работя? Защото така е рационално, така е коректно и така всички спазвайки правилата си гарантираме и правилното изпълнение на собствената дейност и изпълнение на ангажиментите, които са ни възложени."

Ивкова коментира и връщането на Иванка Динева начело на Изпълнителна агенция "Медицински надзор":