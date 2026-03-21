Иран атакува британско-американската военна база в Диего Гарсия

Иран е изстрелял две ракети срещу британско-американската военна база в Диего Гарсия в Индийския океан, отстояща на разстояние 3800 километра, потвърди Би Би Си. Нападението е неуспешно. Станало е преди Лондон да разшири използването на британски бази от американската армия. Иран съобщи за нова атака срещу ядрения му обект в Натанз. Властите обявиха, че няма риск за хората в околността. Междувременно Вашингтон вдигна временно санкциите срещу иранския петрол, блокиран в морето в опит да смекчи отражението на конфликта върху цените на енергията.

Нито една от двете ирански ракети, изстреляни срещу Диего Гарсия не е достигнала базата, съобщава Би Би Си. Великобритания заяви, че безотговорните атаки на Иран в региона са "заплаха за британските интереси и британските съюзници“. Лондон разреши на американските военни да изпълняват мисии със защитна цел от Диего Гарсия. В местната база са разположени британски и американски военни сили. Засега няма данни оттам да са нанасяни удари срещу Иран.

Пентагонът вече използва британската база "Феърфорд" в Глостършър за удари срещу ирански обекти, използвани при нападения срещу кораби в Ормузкия проток. Базата "Феърфорд" е подходяща за бомбардировачи "Бе-1","Бе-2" и "Бе-52". Великобритания обаче не разреши на Съединените щати да изпълняват мисии от авиобаза "Акротири" в Кипър.

Иран е информирал Международната агенция за атомна енергия за удар срещу Натанз - един от трите подземни ядрени обекта на Иран, бомбардирани от Съединените щати през юни. Според агенцията няма повишение на радиационните равнища в района. Тя призова за въздържаност, за да избегне всякакъв риск от ядрен инцидент.

Русия осъди нападението. Израел обяви, че няма информация за удар срещу Натанз. Израелският министър на отбраната Израел Кац обяви, че от неделя американско-израелските удари срещу Иран ще се увеличат значително.

Израел Кац - министър на отбраната на Израел: "Кампанията, водена от президента Тръмп и премиера Нетаняху, ще продължи. Решени сме да продължим атаката срещу иранския терористичен режим, да ликвидираме неговите командири и да осуетяваме стратегическите му възможности, докато не бъде премахната всяка заплаха за сигурността на Израел и интересите на САЩ в региона."

Израел обяви, че през нощта е поразил средства за производство на балистични ракети в Техеран. На този фон беше съобщено, че иранска ракета с касетъчна бойна глава е поразила поне 10 обекта, включително детска градина в Централен Израел.

Раз Кинстлич - кмет на Ришон Лезион: "Ако това се беше случило в неделя, понеделник или вторник, когато образователната система работи, и в градината имаше деца, не ми се мисли какво щеше да стане."

Техеран заяви, че не вижда признаци Съединените щати да спрат агресията, след като президентът Тръмп обяви, че обмисля "постепенно ограничаване" на бойните действия. Според американския президент Вашингтон е "много близо" до постигане на целите си - унищожаване на иранските военноморски сили, ракети и ядрена оръжейна програма. Тръмп заяви, че Ормузкия проток трябва да се охранява от държавите, които го използват, а при нужда Вашингтон е готов да им окаже помощ.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Приближаваме се много до постигането на целите си, докато обмисляме прекратяване на големите си военни усилия в Близкия изток по отношение на терористичния режим на Иран. Ормузкият проток ще трябва да бъде охраняван и контролиран, при необходимост, от други държави, които го използват - Съединените щати не го правят!"

Вашингтон издаде 30-дневен лиценз за покупко-продажба на ирански петрол, който се намира в танкери. Обемите са около 140 млн. барела.

Скот Бесент, министър на финансите на САЩ: "Днес Министерството на финансите издава тясно специализирано, краткосрочно разрешение, което разрешава продажбата на ирански петрол, който в момента е блокиран в морето. По същество ще използваме иранските барели срещу Техеран, за да поддържаме ниска цената, докато продължаваме операция „Епична ярост“.

Около 20 страни, включително Обединените арабски емирства, Великобритания, Франция, Канада и Япония изразяват готовност да се включат в усилията за отваряне на Ормузкия проток. В общо комюнике държавите осъждат иранските нападения срещу кораби и енергийна инфраструктура и настояват за "незабавен и глобален мораториум върху нападенията срещу гражданска инфраструктура".

Електроцентралите в Ирак отново се захранват с газ от Иран след тридневно прекъсване заради израелски удари срещу газовото поле "Южен Парс". Иранските газови доставки са ключови за генерацията на ток в съседен Ирак и прекъсването заплашваше страната с остра енергийна криза.