Три седмица война: САЩ започнаха офанзива, за да отворят Ормузкия проток

Съединените щати са започнали операция по отблокиране на Ормузкия проток – съобщава "Вашингтон пост" като се позовава на високопоставени американски военни. В района са изпратени нисколетящи изтребители A-10, както и хеликоптери Апачи. Сайтът "Аксиос" съобщава, че администрацията на президента Тръмп обмисля планове за окупиране или блокиране на остров Харг, за да принуди Техеран да освободи важния морски път. Американският президент Доналд Тръмп отново разкритикува НАТО, че не се включва в гарантирането на сигурността на протока и определи страните от Алианса като "страхливци".

Създадени за подкрепа на сухопътни войски, изтребителите А-10 се очаква да изиграят ключова роля при отблокирането на Ормузкия проток. Заедно с хеликоптерите Апачи те трябва да атакуват ирански кораби и да прехващат дронове. Председателят на Обединения комитет на началник-щабовете на Съединените щати генерал Дан Кейн потвърди за военни маневри в района на Ормузкия проток.

ген. Дан Кейн, председател на Обединения комитет на началник-щабовете на САЩ: "Изтребители A-10 вече са в битката по южния фланг; преследват и унищожават атакуващи плавателни съдове в Ормузкия проток. В битката по южния фланг се включиха и хеликоптери Апачи."

Американския президент Доналд Тръмп отново атакува НАТО.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Без САЩ НАТО е хартиен тигър! Те не искаха да се включат в борбата за спиране на Иран с ядрено оръжие. Сега, когато битката е спечелена с много малка опасност за тях, те се оплакват от високите цени на петрола, които са принудени да плащат, но не искат да помогнат за отварянето на Ормузкия проток – проста военна маневра, която е единствената причина за високите цени на петрола. Толкова е лесно за тях, с толкова малък риск. Страхливци, и ние ще запомним!"

Днес цената на петрола леко се понижи до 108 долара за барел, след изказването на израелския премиер Бенямин Нетаняху, че Иран вече няма способност да обогатява уран и да произвежда балистични ракети, и че "войната ще приключи много по-бързо". С почти 2 процента падна и цената на европейския природен газ. Понижението беше повлияно и от изказване на американския финансов министър Скот Бесент, че Съединените щати могат да вдигнат санкциите срещу иранския петрол, който в момента е натоварен на танкери. Миналата седмица Вашингтон взе подобно решение за руския петрол.

Ед Хирс, преподавател в Университета в Хюстън: "Решението на администрацията на Тръмп за облекчаване на санкциите върху руския петрол няма да помогне. Този петрол така или иначе щеше да се продаде. Същото е и с иранския петрол."

Настъпването на иранската Нова година – новруз не попречи на Техеран да нанася нови удари. Съобщава се за експлозии в Йерусалим. В обръщение прочетено по иранската телевизия аятолах Моджтаба Хаменей похвали непоколебимостта на иранците. Той посочи още, че атаките на Съединените щати и Израел са основани на илюзия, че чрез убийството на висши лидери , могат да предизвикат свалянето на режима. В държавите от залива празникът Рамазан Байрам беше помрачен. В Кувейт е поразена рафинерия. А Бахрейн и Саудитска Арабия съобщиха, че са прехванали ирански ракети.