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ВОЙНАТА В БЛИЗКИЯ ИЗТОК

Преговори в застой и нови удари между Иран и САЩ

Биляна Бонева от Биляна Бонева
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Преговори в застой и нови удари между Иран и САЩ
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Нова размяна на удари между САЩ и Иран. От Централното американско командване съобщиха, че са извършили "нови удари за самоотбрана".

Атакувани са обекти на противовъздушната отбрана на Иран в района на Ормузкия проток. В отговор Техеран атакува американски бази в Близкия изток.

По-рано американският президент Доналд Тръмп заплаши Иран с нови удари, заради сваления вчера хеликоптер "Апачи" над протока. Той обвини Техеран в умишлено проточване на преговорите и предупреди, че ако не бъде финализирано мирното споразумение, Иран ще бъде "атакуван много силно". Разговорите между двете държави остават в застой.

От вчера в иранската столица е катарска делегация в опит да постигне пробив в разговорите между Техеран и Вашингтон.



#размяна на удари #САЩ #Иран #преговори

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