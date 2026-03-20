Настъпи астрономическата пролет – очакват ни повече...
Почина холивудската звезда Чък Норис
"Мяра": Кои политически сили ще намерят място в...
7-годишно дете е в тежко състояние след падане от скала
ВОЙНАТА В БЛИЗКИЯ ИЗТОК

САЩ могат да използват британски бази за удари срещу Иран

Емилия Запартова от Емилия Запартова
Даунинг стрийт
Снимка: БТА
Вашингтон вече ще може да използва британски бази за операцията „ Епична ярост“. Съединените щати разполагат хиляди допълнителни морски пехотинци и моряци в Близкия изток. Това съобщават източници на Ройтерс. Не е взето решение за изпращане на войски в самия Иран, но подкрепленията ще изградят капацитета за бъдещи операции в региона, коментира агенцията.

Британското правителство даде разрешение на Съединените щати да използват военни бази във Великобритания за извършване на удари по ирански ракетни обекти, които атакуват кораби в Ормузкия проток. Техеран веднага предупреди, че това означава британско участие в агресията.

Председателят на Обединения комитет на началник-щабовете на Съединените щати потвърди за военни маневри в района на протока.

ген. Дан Кейн, председател на Обединения комитет на началник-щабовете на САЩ: "Изтребители A-10 вече са в битката по южния фланг, преследват и унищожават атакуващи плавателни съдове в Ормузкия проток. В битката по южния фланг се включиха и хеликоптери "Апачи"."

Американският президент Доналд Тръмп отново атакува НАТО като го нарече "хартиен тигър" без Америка. Тръмп обяви иранския флот и ръководството на Иран за разгромени.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Техните лидери ги няма и следващите лидери ги няма. И сега никой вече не иска да бъде лидер там. Искаме да говорим с тях, а няма с кого да говорим. И знаете ли какво? Така ни харесва."

В прочетено по телевизията послание новият върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменей заяви, че Иран е нанесъл „потресаващ удар“ на враговете си. Посланието е написано специално за иранската Нова година, която беше белязана от експлозии в Техеран и още израелски операции срещу правителствени служители.

Моджтаба Хаменей, върховен лидер на Иран:"В момента, благодарение на особеното единство, създадено между вас, нашите сънародници, въпреки всички различия – врагът е победен."

Две много мощни експлозии разтърсиха Йерусалим. Един снаряд падна близо до арменския и еврейския квартали, на няколкостотин метра от джамията Ал-Акса, Западната стена и църквата „Божи гроб“.

Ишай Бенури, доброволец в Йерусалим: „Аз съм лекар, доброволец. Взех линейката си и веднага стигнах до поразената зона, в която имаше само щети по коли и сгради, но слава Богу, нямаше пострадали хора.“

По-рано днес Иран атакува петролна рафинерия в Кувейт, а Израел ликвидира говорител на Иранската революционна гвардия.

