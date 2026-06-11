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И.ф. главен прокурор Ваня Стефанова поиска имунитета на депутат от 52-то Народно събрание

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Съдебна палата
Снимка: Архив/БГНЕС

Временно изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова внесе искане за сваляне на имунитета на депутата от 52-рото Народно събрание А.Г, съобщиха от прокуратурата.

Предложението е на Софийска районна прокуратура (СРП) и е във връзка със спряно с определение на Софийския районен съд (СРС) от 24 април 2026 г. наказателно дело срещу депутата поради наличието на имунитет.

А.Г. е предаден на съд в качеството му на обвиняем за нанасяне на телесна повреда на полицай по хулигански подбуди.

С решение на ЦИК от 24 април 2026 г. А.Г. е обявен за народен представител и след полагането на клетва на 30 април 2026 г. се явява лице с имунитет.

Деянията, за които спрямо А.Г. е повдигнато обвинение с обвинителен акт, съставляват престъпления от общ характер. Продължаването на вече образуваното наказателно производство срещу него пред СРС може да стане само с разрешение на Народното събрание или при писмено съгласие на народния представител, допълват от прокуратурата.

#А.Г #изпълняващ функциите главен прокурор #Ваня Стефанова #искане на имунитет #депутат

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