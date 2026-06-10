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Акция на полицията срещу гонките край Пловдив (СНИМКИ)

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Галена Паскова
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Присъстващите са преминали през проверка, задържани хора няма

акция полицията гонките пловдив снимки
Снимка: БНТ
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Изненадваща акция на полицията тази вечер на Асеновградско шосе край Пловдив.

При пристигането на органите на реда, те са заварили повече от сто собственици на мотори и автомобили, които са се събрали в района на една от бензиностанциите. Акцията е започнала около 20:30 часа. Присъстващите са преминали през проверка, задържани хора няма.

От полицията обявиха това като начало на множество акции, на места, за които има информация, че се случват гонки и дрифтове. Директорът на ОД на МВР - Пловдив потвърди, че именно Асеновградско шосе е едно от местата, за които има информация, че се случват гонки.

Според старши комисар Костадинов полицията е разполагала с предварителна информация за организирането на гонка тази вечер, като добави, че уговорките се случват в социални групи, но те също се следят от полицията.

снимки: Галена Паскова, БНТ

От началото на годината има 34 съставени акта по Закона за движение по пътищата на водачи, които са управлявали моторни превозни средства в условията на така наречения дрифт. Тези хора вече са под наблюдението на полицията, откъдето обявиха, че основните им действия са превантивни, за да изпреварят събитията, както и че изненадващите им акции ще продължат в пълна сила.

#дрифтове #незаконни гонки #среднощни гонки #МВР-Пловдив #асеновградско шосе #полицейска акция #гонки #Пловдив

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