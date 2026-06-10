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България с две лодки скул на световната купа

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Спорт
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Под Тепетата този уикенд ще пристигнат близо 400 гребци.

гребане
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С две лодки в дисциплината двойка скул ще участва България на предстоящата световна купа в Пловдив. Под Тепетата този уикенд ще пристигнат близо 400 гребци.

Интересът към състезанието е голям, като си очаква утре да пристигнат президентът на световната федерация Жан Кристоф Ролан и изпълнителният директор Винсен Гайар.

„Рутината, която имаме, с лекота се справяме за сега с нещата. Нямаме проблеми от организационния характер“, казаха домакините.

Президентът на българската федерация по гребане Свилен Нейков отправи призив към Спортното министерство за по-голяма финансова подкрепа, необходима за скъпата поддръжка и направените подобрения на гребния канал по изискванията на световната централа.

„Очаквахме от Министерството на спорта по-голяма подкрепа. Това, което е в момента, ни е недостатъчно“, каза Нейков.

Подробности вижте във видеото!

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