На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300 птици от защитен вид

Над триста мъртви "Средиземноморски буревестника" и девет делфина бяха открити изхвърлени по плажовете в районите на Шабла, Дуранкулак и Езерец. Масовото измиране на животните предизвика сериозна тревога. В съботния ден институциите извънредно са на крак.

Специалистите твърдят, че такова масово измиране на птици няма аналог пред последните 20 години. Взети са проби от мъртвите бозайници и птици, както и от морската вода и Шабленското езеро.

Случаят е от изключителна важност за морската екосистема на България, тъй като и делфините, и птиците от вида "Средиземноморски буревестници" са строго защитени видове, чието опазване е приоритет на национално и международно ниво, казват експертите. Един от сигналите е подаден от собственик на къмпинг в района. Властите реагират незабавно. При проверката е установено, че мъртвите делфини са малки и са от трите вида, които се срещат в Черно море. Какво още са констатирали експертите?

Кадрите с мъртви птици и делфини са с травмиращо съдържание.

Сред първите пристигнали на място е Михаил Илиев от "Дружеството за защита на птиците". Прави му впечатление, че най-много са мъртвите птици от вида "Средиземноморски буревестник".

Михаил Илиев, БДЗП: "Такъв голям брой птици от този сравнително рядък морски вид нямат аналог да сме намирали по Северното Черноморие. По време на тези обходи, които направих аз, след това и мои колеги от други организации, също след мен, намерихме и голям брой загинали делфини от трите вида делфина, които се срещат в Черно море, намерихме трупове на животни по плажовете, изхвърлени от морето, заедно с буревестниците."

Излезли са и резултатите от първоначално взетите проби.

Христина Генова, директор на Дирекция „Превантивна дейност“ в РИОСВ – Варна: "Няма наличие на птичи грип. Засега не можем да кажем каква точно е причината за смъртта. При втората проверка, която извършихме по разпореждане на министъра на екологията Юлиян Попов, са взети проби от водата на Шабленското езеро и от морските води. Резултатите от тях се надяваме да покажат причината какво е довело до масова смърт. Няма явни следи по самите животни за насилствена смърт."

Експертите продължават да търсят причините за смъртта на делфините и птиците, открити по Северното Черноморие. Според тях две са хипотезите за случилото се.

Д-р Руско Петров – оперативен управител в Спасителния център за диви животни на “Зелени Балкани”: "Когато имаме по-голяма смъртност на различни птици или еднакъв вид птици, които са в един и същи хабитат, в близост една до друга, много често пристъпваме към протоколи за отравяне." Михаил Илиев, БДЗП: "А пък другата хипотеза беше свързана с удавяне, заплитане и удавяне на тези птици в рибарски мрежи. Делфините нерядко загиват също удавени в рибарски мрежи."

От "Зелени Балкани" предполагат, че е възможно делфините да са попаднали в рибарски мрежи, защото някои от тях са били без опашки. Очаква се резултатите от аутопсията на морските бозайници и птици да излязат до 10 дни.