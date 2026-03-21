Александър Кръшняк завърши на четвърто място във Винтерберг

Александър Кръшняк се представи изключително силно в последния индивидуален старт за сезона в Световната купа по сноуборд, след като завърши на четвърто място в паралелния слалом във Винтерберг (Германия).

Българинът премина успешно квалификациите и записа поредни победи в елиминациите – срещу швейцареца Дарио Кавизел и италианеца Маурицио Бормолини, преди да отстъпи на полуфиналите пред австриеца Кристоф Карнер. В малкия финал Кръшняк загуби от друг представител на Австрия – Александър Пайер, и остана на крачка от подиума.

Това е второ класиране в топ 4 за българина през сезона, след като през януари той завърши втори в старта в Бад Гащайн.

Световният шампион в дисциплината Тервел Замфиров приключи участието си на четвъртфиналите и зае седмото място. Той елиминира японеца Рюзуке Шинухара, но след това отстъпи именно пред Пайер.

Радослав Янков не успя да премине квалификациите и завърши на 22-ра позиция, оставайки на малко под четвърт секунда от място сред най-добрите 16. Останалите български представители – Кристиан Георгиев и Петър Гергьовски – също отпаднаха в пресявките.

Победител в надпреварата при мъжете стана кореецът Санхо Ли, който се наложи във финала над Кристоф Карнер. При жените златото спечели италианката Лучия Далмасо след успех срещу австрийката Забине Пайер.