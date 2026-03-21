Александър Кръшняк завърши на четвърто място във Винтерберг

Тервел Замфиров също преодоля квалификациите, но отпадна на четвъртфиналите.

Александър Кръшняк се представи изключително силно в последния индивидуален старт за сезона в Световната купа по сноуборд, след като завърши на четвърто място в паралелния слалом във Винтерберг (Германия).

Българинът премина успешно квалификациите и записа поредни победи в елиминациите – срещу швейцареца Дарио Кавизел и италианеца Маурицио Бормолини, преди да отстъпи на полуфиналите пред австриеца Кристоф Карнер. В малкия финал Кръшняк загуби от друг представител на Австрия – Александър Пайер, и остана на крачка от подиума.

Това е второ класиране в топ 4 за българина през сезона, след като през януари той завърши втори в старта в Бад Гащайн.

Световният шампион в дисциплината Тервел Замфиров приключи участието си на четвъртфиналите и зае седмото място. Той елиминира японеца Рюзуке Шинухара, но след това отстъпи именно пред Пайер.

Радослав Янков не успя да премине квалификациите и завърши на 22-ра позиция, оставайки на малко под четвърт секунда от място сред най-добрите 16. Останалите български представители – Кристиан Георгиев и Петър Гергьовски – също отпаднаха в пресявките.

Победител в надпреварата при мъжете стана кореецът Санхо Ли, който се наложи във финала над Кристоф Карнер. При жените златото спечели италианката Лучия Далмасо след успех срещу австрийката Забине Пайер.

#Александър Кръшняк #Тервел Замфиров #Световна купа по сноуборд

Димитър Калайджиев: Пазарът на имоти в България е в „леко плато", предлагането остава недостатъчно
1
Димитър Калайджиев: Пазарът на имоти в България е в „леко...
Гледайте по БНТ 3 световното първенство по лека атлетика в зала в Торун
2
Гледайте по БНТ 3 световното първенство по лека атлетика в зала в...
В следващите дни ще се задръжи ветровито, облачно и с валежи на места
3
В следващите дни ще се задръжи ветровито, облачно и с валежи на места
Репатрираха автомобил със стикер за инвалид в Благоевград, въпреки спазени изисквания
4
Репатрираха автомобил със стикер за инвалид в Благоевград, въпреки...
Цените на горивата у нас продължават да се покачват
5
Цените на горивата у нас продължават да се покачват
Звездата от "Осъдени души" Ян Енглерт в "Панорама"
6
Звездата от "Осъдени души" Ян Енглерт в "Панорама"

Ракът на дебелото черво: До месеци се очаква да има национален скрининг
1
Ракът на дебелото черво: До месеци се очаква да има национален...
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на 15-годишното момче заяви пълно доверие в работата на прокуратурата
2
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на...
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в София, смятат от БАБХ
3
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в...
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
4
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
Председателят на ОФК Поморие е загиналият мъж в Бургас
5
Председателят на ОФК Поморие е загиналият мъж в Бургас
Най-много пари на роднините си у нас са изпратили българи от Великобритания и САЩ
6
Най-много пари на роднините си у нас са изпратили българи от...

Още от: Зимни спортове

Гледайте финалите на Световната купа по сноуборд във Винтерберг пряко по БНТ 3
Гледайте финалите на Световната купа по сноуборд във Винтерберг пряко по БНТ 3
Марко Одермат на старт в супергиганския слалом в Лилехамер, зрелището по БНТ 3 е гарантирано Марко Одермат на старт в супергиганския слалом в Лилехамер, зрелището по БНТ 3 е гарантирано
Състезанието Витоша X-Lines отбеляза своето десето издание Състезанието Витоша X-Lines отбеляза своето десето издание
Александър Кръшняк: Няма да се целя по-ниско Александър Кръшняк: Няма да се целя по-ниско
Тервел Замфиров: Амбициите ми са да съм здрав, да се състезавам и да ме виждате все по-често по БНТ в стартовете от Световната купа Тервел Замфиров: Амбициите ми са да съм здрав, да се състезавам и да ме виждате все по-често по БНТ в стартовете от Световната купа
Закриха с бляскава церемония Зимните паралимпийски игри в Милано/Кортина Закриха с бляскава церемония Зимните паралимпийски игри в Милано/Кортина
Водещи новини

Иран атакува британско-американската военна база в Диего Гарсия
Иран атакува британско-американската военна база в Диего Гарсия
По света
МВнР: България призовава да се спре поставянето на мини в Ормузкия проток МВнР: България призовава да се спре поставянето на мини в Ормузкия проток
У нас
Отново работа от вкъщи? Предлагат се мерки за овладяване на енергийната криза Отново работа от вкъщи? Предлагат се мерки за овладяване на енергийната криза
По света
Следите от климатичните промени: Германия се сбогува с последния си ски лифт върху ледник (СНИМКИ) Следите от климатичните промени: Германия се сбогува с последния си ски лифт върху ледник (СНИМКИ)
По света
Цените на горивата у нас продължават да се покачват
У нас
Президентът Йотова: Наш дълг е да завещаем на младите хора на...
У нас
Авиоиндустрията е в тежка криза заради войната в Близкия изток
По света
Съдбата на ловните кучета в Испания - природозащитници искат промени
По света
