Никола Караманолов: Трябва да си вярвам повече

Никола Караманолов отпадна в сериите на 60 метра на световното първенство по лека атлетика в зала в Торун. Пред БНТ той коментира впечатленията си от представянето си на планетарния шампионат в Полша.

„Доволен съм. Цялото световно го усетих като трупване на опит. За втора поредна година съм в такъв голям шампионат. Мисля, че има още какво да се желае от мен като техника и цялостно в самото състезание как да се влагам. Но, настроението е много добро покрай такива атлети“, каза Караманолов пред БНТ.

Атлетът сподели и какви изводи ще си направи след участието в Торун.



„Лично за мен мога да извадя, че трябва да си вярвам малко повече, трябва да обърна повече внимание на някои неща в самата ми подготовка и си мисля, че след години може да се меря с най-добрите в света рамо до рамо“, каза Караманолов.