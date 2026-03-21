Международен ден на горите: Опашки за фиданки се извиха в Димитровград

Днес отбелязваме Международния ден на горите. Държавите-членки на ООН се насърчават да отбелязват 21 март с различни кампании и екологични събития. Сред тях са засаждането на дървета. На няколко места в страната днес се провеждат залесителни акции. Една от тях е в Димитровград. Там от "Гората.бг" раздадоха 16 000 дръвчета.

Огромна бе опашката от чакащи да получат различни плодни фиданки, както и брези, върби, брястове и други, които да засадят в дворове, градини и междублокови пространства. Иницивата продължава вече 10 години и цели да бъдат засадения 6 милиона дръвчета.