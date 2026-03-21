Международен ден на горите: Опашки за фиданки се извиха в Димитровград

Днес отбелязваме Международния ден на горите. Държавите-членки на ООН се насърчават да отбелязват 21 март с различни кампании и екологични събития. Сред тях са засаждането на дървета. На няколко места в страната днес се провеждат залесителни акции. Една от тях е в Димитровград. Там от "Гората.бг" раздадоха 16 000 дръвчета.
Огромна бе опашката от чакащи да получат различни плодни фиданки, както и брези, върби, брястове и други, които да засадят в дворове, градини и междублокови пространства. Иницивата продължава вече 10 години и цели да бъдат засадения 6 милиона дръвчета.
Славка Тонева: "Миналата година синът ми купи, няма да ги садя, много дръвчета , но всичките изсъхнаха от студа или не знам какво, тъкмо казвах, че е останала само една праскова, малка такава, но има цвят."
Веселин Спасов, доброволец в "Гората.бг": "На последък снеговете са малко, доста са топли зимите, летата са горещи. Една от основните причини , че реално се изсича доста от гората, мното често се освобождват гора за нужда от зеледелска земя и нуждата от дървета е много голяма."