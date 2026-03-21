Станислав Станков: Доволен съм от резултата и че се наредих до най-добрите в света

от БНТ , Репортер: Виктория Георгиева
Лекоатлетът коментира конкуренцията и атмосферата на световното първенство по лека атлетика в зала.

Лекоатлетът Станислав Станков разкри, че е удовлетворен от представянето си на световното първенство по лека атлетика в зала в Торун (Полша).

Станислав Станков не успя да премине сериите на 60 метра с препятстви, като записа резултат от 7.95 секунди.

"Много съм щастлив, че успях да участвам. Доволен съм от резултата и че се наредих до най-добрите в света. Силно се надявам да съм зарадвал всички мои близки и приятели, които ме подкрепят. Със сигурност можеше и по-добър резултат, но предвид обстоятелствата, това е задоволителен за мен резултат. Благодарности и на федерацията. За лятото имаме план какво да подобрим. На по-дългата дистанция съм по-добър. Може да очакваме ново международно участие. Има европейско първенство през лятото. Силно се надявам на по-добър резултат", сподели той в интервю за БНТ.

Спринтьорът коментира конкуренцията и атмосферата на подобно голямо състезание.

"Всички състезатели са много подготвени. Страшни таланти са. Тук може да научиш много неща. За жалост подобни неща няма как да ги видиш в България. Ще се подготвям за лятото с нови сили. Ние имаме подобна зала в Бургас, но явно нещо се е объркало. Не ни пускат да тренираме там. Това е стимул за състезателите, да участваме на подобни големи първенства", допълни националът.

Вижте цялото интервю във видеото.

#Станислав Станков

