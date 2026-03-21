Николай Василев в предаването "Аз съм"

Николай Василев е новият герой в поредицата на БНТ за младите български таланти в спорта "Аз съм".

Той е на 20 години и е треньор и състезател по кросфит.

"За първи път започнах да тренирам преди четири години. В залата ме вкара мой близък приятел след доста навиване. До този момент бях тренирал борба и щанги. Първата тренировка продължи около час и беше доста тежка. Спортът е много развиващ и функционален. Много е комплексен и човек може да се развие по всякакъв начин", сподели състезателят.

Василев разказа за първите си състезания.

"Спортът разви моята издръжливост, сила, експлозивност. Много ми помогна и ментално. Първото ми състезание беше аматьорско. Беше голям стрес, защото беше отборно. Тествах си лимита и беше много забавно. Стисках много зъби и беше тежко. След това отидох на състезание сам. Конкуренцията беше по-голяма и атмосферата по-различна. Стресът беше още по-голям", допълни студентът в Националната спорта академия, специалност "Кондиционен треньор".

В ролята си на треньор, Василев демонстрира и част от упражненията, които състезателите изпълняват.

"Кросфитът ми е и професия, защото съм и треньор. Най-важно е хората да бъдат доволни. Някои искат да им е тежко, други не. Искам хората да бъдат изцяло доволни от това, как протича тренировката. За кросфита много важен е въглехидратът. След това са протеинът и мазнините. Пробвайте кросфита и се доверете на процеса", насърчава българският състезател.

