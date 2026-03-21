Заради спрян ремонт: 10 години Пловдив е без концертна зала

Община Пловдив ще поиска държавата да управлява концертната зала в града, която вече 10 години е затворена. Преди три години започна дългоочакван ремонт на сградата, но заради конфликт между изпълнителя и проектанта строителството забуксува. Градските власти виждат възможност да довършат сградата, ако получат съгласие от държавата да поемат нейното управление.

Вече 10 години почитателите на симфоничното изкуство в Пловдив са лишени от него заради липсата на концертна зала. И в тази ситуация са важни не толкова пропуснатите материални ползи, а загубата на една традиция, казва директорът на Държавната опера в Пловдив.

Диан Чобанов, директор на операта в Пловдив: „Сметките са най-лесното нещо, въпросът е, че ние изгубихме нещо повече. Ние изгубихме нашата симфонична традиция и нашата симфонична публика, защото Културен дом „Борис Христов“, където провеждаме цялата ни дейност, всъщност не е по никакъв начин пригоден за това изкуство.“

Според общината, ако местната власт поеме управлението на концертната зала и съответно довършването на ремонта, в рамките на две години той ще бъде приключен.

Костадин Димитров, кмет на Пловдив: „Ние вкарваме в ОбС предложение за това да имаме възможността 2 години да управляваме, докато се извърши ремонтът, след това да ни бъдат прехвърлени средствата и ние да поемем отговорност за довършването на концертна зала.“

От Министерството на културата потвърдиха за БНТ, че към настоящия момент се водят преговори с ръководството на Община Пловдив. За да се реализира идеята, трябва да има решение на Министерския съвет. Едва тогава ще бъде възложена нова обществена поръчка.

Диан Чобанов, директор на операта в Пловдив: „Вярвам, че в рамките на 26-та година всичко относно проектите и реализацията ще бъде готово, като резултат моята амбиция е да имаме най-добрата концертна зала в България.“

Средствата за ремонта са осигурени от държавния бюджет – около 5 млн. евро. Предстои да се направят преизчисления и да се определи точният обем на оставащите дейности и необходимото финансиране.