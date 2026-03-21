начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

Заради спрян ремонт: 10 години Пловдив е без концертна зала

від БНТ , Репортер: Мариела Хубинова
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Община Пловдив ще поиска държавата да управлява концертната зала в града, която вече 10 години е затворена. Преди три години започна дългоочакван ремонт на сградата, но заради конфликт между изпълнителя и проектанта строителството забуксува. Градските власти виждат възможност да довършат сградата, ако получат съгласие от държавата да поемат нейното управление.

Вече 10 години почитателите на симфоничното изкуство в Пловдив са лишени от него заради липсата на концертна зала. И в тази ситуация са важни не толкова пропуснатите материални ползи, а загубата на една традиция, казва директорът на Държавната опера в Пловдив.

Диан Чобанов, директор на операта в Пловдив: „Сметките са най-лесното нещо, въпросът е, че ние изгубихме нещо повече. Ние изгубихме нашата симфонична традиция и нашата симфонична публика, защото Културен дом „Борис Христов“, където провеждаме цялата ни дейност, всъщност не е по никакъв начин пригоден за това изкуство.“

Според общината, ако местната власт поеме управлението на концертната зала и съответно довършването на ремонта, в рамките на две години той ще бъде приключен.

Костадин Димитров, кмет на Пловдив: „Ние вкарваме в ОбС предложение за това да имаме възможността 2 години да управляваме, докато се извърши ремонтът, след това да ни бъдат прехвърлени средствата и ние да поемем отговорност за довършването на концертна зала.“

От Министерството на културата потвърдиха за БНТ, че към настоящия момент се водят преговори с ръководството на Община Пловдив. За да се реализира идеята, трябва да има решение на Министерския съвет. Едва тогава ще бъде възложена нова обществена поръчка.

Диан Чобанов, директор на операта в Пловдив: „Вярвам, че в рамките на 26-та година всичко относно проектите и реализацията ще бъде готово, като резултат моята амбиция е да имаме най-добрата концертна зала в България.“

Средствата за ремонта са осигурени от държавния бюджет – около 5 млн. евро. Предстои да се направят преизчисления и да се определи точният обем на оставащите дейности и необходимото финансиране.

#филхармония #концертна зала #ремонт #Пловдив

ТОП 24

Почина холивудската звезда Чък Норис
1
Почина холивудската звезда Чък Норис
Гледайте световното първенство по лека атлетика в зала в Торун
2
Гледайте световното първенство по лека атлетика в зала в Торун
Конна база във Варна търси нов дом за конете, участващи в терапия за деца със специални нужди
3
Конна база във Варна търси нов дом за конете, участващи в терапия...
7-годишно дете е в тежко състояние след падане от скала
4
7-годишно дете е в тежко състояние след падане от скала
След проверка: Разкриха незаконен дом за възрастни край Варна
5
След проверка: Разкриха незаконен дом за възрастни край Варна
Голяма част от сигналите за високи сметки за ток са неоснователни
6
Голяма част от сигналите за високи сметки за ток са неоснователни

Най-четени

Ракът на дебелото черво: До месеци се очаква да има национален скрининг
1
Ракът на дебелото черво: До месеци се очаква да има национален...
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на 15-годишното момче заяви пълно доверие в работата на прокуратурата
2
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на...
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в София, смятат от БАБХ
3
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в...
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
4
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
Най-много пари на роднините си у нас са изпратили българи от Великобритания и САЩ
5
Най-много пари на роднините си у нас са изпратили българи от...
Председателят на ОФК Поморие е загиналият мъж в Бургас
6
Председателят на ОФК Поморие е загиналият мъж в Бургас

Още от: Регионални

Репатрираха автомобил със стикер за инвалид в Благоевград, въпреки спазени изисквания
Репатрираха автомобил със стикер за инвалид в Благоевград, въпреки спазени изисквания
До 1 млн. евро може да получат градове у нас и 35 държави в Европа по програми за парньорство на ЕС До 1 млн. евро може да получат градове у нас и 35 държави в Европа по програми за парньорство на ЕС
Чете се за: 01:45 мин.
Задържаха за 72 часа мъжа с открита в дома му 14 кг марихуана на стойност над 264 000 лв. Задържаха за 72 часа мъжа с открита в дома му 14 кг марихуана на стойност над 264 000 лв.
Чете се за: 00:45 мин.
Съдът остави в ареста мъжа, нападнал лекар в Спешното отделение в Кюстендил Съдът остави в ареста мъжа, нападнал лекар в Спешното отделение в Кюстендил
Чете се за: 01:00 мин.
Васил Терзиев: 31 000 семейства в София ще бъдат свързани към нова ВиК мрежа Васил Терзиев: 31 000 семейства в София ще бъдат свързани към нова ВиК мрежа
Чете се за: 02:35 мин.
Бум на жалби за проблеми с отчитането на водата в Бургас Бум на жалби за проблеми с отчитането на водата в Бургас
Чете се за: 01:35 мин.

Водещи новини

Войната в Близкия изток: САЩ разреши покупката на ирански петрол, мярката е временна
Войната в Близкия изток: САЩ разреши покупката на ирански петрол,...
Чете се за: 01:22 мин.
Близък изток
Заради спрян ремонт: 10 години Пловдив е без концертна зала Заради спрян ремонт: 10 години Пловдив е без концертна зала
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Репатрираха автомобил със стикер за инвалид в Благоевград, въпреки спазени изисквания Репатрираха автомобил със стикер за инвалид в Благоевград, въпреки спазени изисквания
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Решение на съда: Илон Мъск е подвел инвеститори Решение на съда: Илон Мъск е подвел инвеститори
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Международен ден на горите - на много места ще се проведат акции по...
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
МЗХ започва информационна кампания за субсидиите през 2026 г. - над...
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
С превалявания и през почивните дни
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
В очакване на Великден - скъпи лакомства за признака
Чете се за: 00:45 мин.
Любопитно
