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Прокуратурата в Плевен разследва мъж, влачил куче с автомобил в Кнежа

Иво Никодимов от Иво Никодимов
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Прокуратурата в Плевен разследва мъж, влачил куче с автомобил в Кнежа
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Районната прокуратура в Плевен води досъдебно производство срещу 65-годишен мъж от Кнежа. Установено е, че на 10 юни 2026 г. е установено, че той е управлявал автомобил, теглейки по пътното платно вързано за него куче. Случаят е определен като особено тежък и е образуван по хипотезата на неотложност.

Животното е прегледано от ветеринарен лекар и му е оказана медицинска помощ. Не са установени травматични увреждания, като към момента кучето е в добро здравословно състояние и под грижи.

Извършителят, който е собственик на животното, е установен и привлечен като обвиняем за хулиганство, за непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и отличаващи се с изключителна дързост.

На 11 юни 2026 г. обвиняемият е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. Предстои внасяне на искане в Районен съд - Кнежа за налагане на мярка за неотклонение „задържане под стража“. Разследването продължава под ръководството на Районна прокуратура - Плевен.

#прокуратурата в Плевен #насилие над животно #Кнежа

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