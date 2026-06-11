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Задържаха собственик на куче, вързал и теглил животното с автомобила си в Кнежа

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Снимка: pixabay.com/

Полицаи от РУ - Кнежа за минути установиха мъж, теглил куче, вързано за автомобила му в Кнежа. Инцидентът е от снощи, като е получен сигнал, че лек автомобил „Опел“ тегли по пътното платно куче, което е вързано за колата.

Веднага към мястото е насочен автопатрул от районното управление. Полицаите установили извършителя, 65-годишен мъж, който е собственик на кучето.

Въпреки че не са констатирани външни травматични увреждания, то веднага е транспортирано във ветеринарна клиника, като прегледите са установили, че е в добро състояние.

Извършен е оглед, образувано е досъдебно производство и случаят е докладван на компетентната прокуратура. Собственикът на кучето е задържан, предстои да му бъде повдигнато обвинение за хулиганство.

#теглено от автомобил #вързано #Кнежа #обвинение #куче

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