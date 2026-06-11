Прокуратурата и Община Царево в спор за терените край „Бутамята“ - решенията за кемпинги под въпрос

Съществени нарушения на закона са установени при процедурата по отдаване под наем на общински терени край плаж „Бутамята“ в района на плаж Бутамята. Това съобщиха от Окръжна прокуратура – Бургас след извършена проверка на решение на Общинския съвет в Община Царево, с което се обособяват зони за каравани, кемпери и палатки.

От държавното обвинение са предложили на Общинския съвет да преразгледа и отмени въпросното решение. Ако това не се случи, прокуратурата може да го оспори пред Административния съд в Бургас. В своя позиция Община Царево посочва, че решенията са били изпратени още през февруари за контрол до Областната управа и прокуратурата, без тогава да бъдат оспорени или спрени. Местната власт подчертава още, че на наемателя на терена вече са съставени актове за нарушения от РИОСВ – Бургас и от общината.

От РИОСВ – Бургас са издадени административни актове по случая. Според общинската администрация единствено съдът може да се произнесе окончателно по законосъобразността на решенията. Оттам заявяват, че ще се съобразят с бъдещото съдебно решение по казуса.