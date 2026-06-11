Рекордна инфлация в САЩ: Тръмп обеща, че когато войната в Иран приключи - цените ще паднат като камък

Съединените щати все по-силно усещат ефекта от войната в Иран. Инфлацията в страната достигна рекордни нива за изминалите 3 години - 4.2%. Все повече американци срещат затруднения с покриването на базовите си нужди. Доналд Тръмп обаче заяви, че "харесва" инфлацията и допълни, че когато войната приключи, цените ще паднат "като камък".

25% по-скъпо електричество и отопление само за една година. Литър бензин за 4,15 долара, вместо 2.98 долара през февруари. Стремглаво покачване на цените в супермаркетите. Това е реалността за американците малко повече от 100 дни след като Доналд Тръмп започна ударите срещу Иран. Въпреки гръмките обещания на американския лидер за ирански петрол, който ще даде тласък на икономиката, засега това остава само на думи.

Стивън Кейтс, финансов експерт: "Ние сме консуматорска икономика. Потребителските навици на хората и най-вече колко и как харчат, изцяло движат икономиката ни. Когато хората очакват повишаване на инфлацията и цените, започват да правят прибързани харчове от страх, че цените ще скочат още повече. А това допълнително влошава инфлацията."

Да пребори инфлацията беше едно от ключовите обещания на Тръмп по време на предизборната му кампания. Сега, когато в Съединените щати отправят поглед към междинните избори за Конгрес, Републиканската партия има основание да е притеснена за изхода от вота.

Рязък скок на цените, но не и на заплатите - все повече американци усещат инфлацията по джоба си, а гневът им расте.

Дейвид Сантяго, жител на Ню Йорк: "Купих си скутер, защото вече ми е прекалено скъпо да си пътувам с метрото всеки ден. Разходите за храна са абсурдни. Покачиха се и наемът, и сметките ми."

Силно зависими от автомобилите си, много американци се чудят колко още могат да понесат.

Бил Хауърд, жител на Чикаго: "Трайно променихме начина, по който харчим. Налага се да се лишаваме от елементарни нища, а когато говорим за бензина - цените са просто космически."

Според финансови експерт, дори войната да приключи днес, цената на живота ще се нормализира най-рано през 2027 г.

На въпрос притеснен ли е от рекордните нива на инфлацията, Доналд Тръмп отговори така:

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Много ми харесва! Числата са чудесни! Обичам инфлацията. Знаете ли защо? Защото когато войната приключи, цените ще паднат като камък."

Критикуван за думите си, Тръмп по-късно обясни, че е изразил задоволство, защото очакванията са били за още по-висока инфлация и обвини медиите, че думите му са извадени от контекста.