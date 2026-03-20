Звездата от "Осъдени души" Ян Енглерт в "Панорама"

Полският актьор и режисьор Ян Енглерт, когото помним от филма "Осъдени души", пристигна в София като гост на София Филм Фест. С него разговаря Бойко Василев.

Ян Енглерт, актьор: "Сигурно не помня всичко от "Осъдени души". Но доста неща помня. И не само от самите снимки. Помня създадените приятелства. Помня взаимните чувства, в които нямаше корист. Това беше много важно време за мен. Вече минаха 52 години оттогава. Това са три поколения. А си спомням много добре и самите снимки, и хората, и лицата, и местата, и срещите. След тези 52 години, ако срещна някого от екипа, може и да не си спомня фамилията, но със сигурност ще го позная."