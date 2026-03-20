За пръв път от 5 години: Над 3 милиона се очаква да гласуват

Виолета Русенова
Социолози очакват прагът от 3 милиона гласували да се надхвърли, за последен път това стана през 2021 г.

Снимка: БТА/Архив
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Има шанс избирателите, които ще гласуват на изборите през април, да са над 3 милиона. За последен път този праг беше минат на вота преди точно 5 години. Прогнозата направиха социолози в ефира на БНТ, като според тях се наблюдава отлив на енергия от февруари досега.

11-и национални и 8-и парламентарни избори за 5 години. Измежду маратона беше поставен и рекорд - най-ниската избирателна активност на вота за парламент от 90-те насам. През юни 2024 г. бюлетина пуснаха под 2,3 милиона души. Почти милион повече пък гласуваха през април 2021 година. Сега обаче социолозите очакват подобна активност.

Боряна Димитрова, "Алфа Рисърч": "Колкото по-висока избирателна активност имаме, толкова повече намалява тежестта на подобни злоупотреби, контролиран вот и т.н."

Светлин Тачев, "Мяра": "Колко ще е голяма вълната не е ясно - но този импулс дава възможност за повишаване на избирателната активност, с която да се ограничи контролираният и купен вот. Импулс има винаги, когато има нов политически субект или гражданско недоволство, както се случи миналата година."

Социолозите измерват и отлив от зимата, но на ход е именно предизборната кампания.

Боряна Димитрова, "Алфа Рисърч": "Имаше една енергия, която беше събудена, но първите проучвания, които направихме февруари месец, показват известно отдръпване на тази енергия. Потенциално тя може да бъде разбудена. Кампанията е много важен фактор за това."

Светлин Тачев, "Мяра": "За мен тази кампания ще е по-различна, отколкото през последните няколко години. През социалните мрежи, през различни мрежи - тя няма да е хубава кампания, тя е характерна и обикновено е черна кампания."

Практиката им показва, че в деня за размисъл и в деня на вота партиите добавят 10 - 15% към резултата си.

Боряна Димитрова, "Алфа Рисърч": "Има известен отлив на тази електорална мобилизация, която забелязахме през декември."

Светлин Тачев, "Мяра": "Избирателите са се отвратили от нея и затова тя ще мина на по-заден план ще има компроматни войни."

Боряна Димитрова, "Алфа Рисърч": "Какви политики в областта на енергетиката, какви договори, какви решения, какво изобщо ще говорят за бъдещи енергийни съюзи."

Честността на вота също има роля, а от Асоциация "Прозрачност без граници" призоваха за промяна по отношение на изборните престъпления.

Калин Славов, Асоциация "Прозрачност без граници": "Много често това локализиране на разследванията активира някои неформални връзки, контакти и политическа тежест по места."

И още - екзитполове и проучвания показват, че в деня за размисъл и в деня на вота партиите добавят 10 - 15% към резултата си.

#49% гласуващи #3 млн. избиратели #прогноза #социолози #гласуване

