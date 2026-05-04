БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Свлачището на пътя между Пампорово и Смолян никога не е...
Чете се за: 03:17 мин.
Премиерът Гюров: Оставяме около 2 млрд. евро повече в...
Чете се за: 04:25 мин.
Президентът Илияна Йотова ще проведе утре консултации с...
Чете се за: 00:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

БЪЛГАРИЯ ГЛАСУВА

Велизар Шаламанов: Без сериозни опити за външна намеса на изборите

Десислава Апостолова от Десислава Апостолова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:47 мин.
Запази
намаленият брой секции затруднява гласуването истанбул
Снимка: БТА
Слушай новината

По време на изборите в България не е имало сериозни инциденти и опити за външна намеса. Това каза служебният зам.-министър на външните работи Велизар Шаламанов по време на изслушване в специалната комисия на Европейския парламент за защита на демокрацията. Евродепутатите от комисията обсъдиха опитите за външна намеса по време на изборите у нас. Според Шаламанов в България се е препечатвала информация от руския сайт Russia Today, която твърди, че Европейската комисия се е намесвала в изборите у нас. По думите му всички други опити за намеса са били от местни източници, повлияни от руския наратив, но не и произведени от руски източници.

Разследващият журналист Христо Грозев, който също се включи в дискусията дистанционно, припомни, че българското служебно правителство е потърсило подкрепата на Брюксел за предотвратяването на чужда намеса по време на изборите, като е задействало Системата за бързо реагиране. Според него тези действията на българските власти са невиждани досега в Централна и Източна Европа и са подействали разубеждаващо. Грозев коментира, че преди изборите в България е имало очаквания за “румънски сценарий”, при който един кандидат получава вълна от подкрепа в ТикТок, но това не се е случило.

Според Грозев главната цел на опитите за външна намеса в изборите в България не е било разпространението на дезинформация, а създаването на определени усещания като това, че действията на ЕС са цензура или намеса.

#парламентарни избори 2026 #избори на 19 април #изобри #нарушения #Велизар Шаламанов

Водещи новини

Путин обяви примирие с Украйна за 8 и 9 май
Путин обяви примирие с Украйна за 8 и 9 май
Чете се за: 00:07 мин.
По света
Новата власт: Кой ще влезе в редовния кабинет? Новата власт: Кой ще влезе в редовния кабинет?
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
16-годишно момче наръга с нож свой връстник във Велико Търново 16-годишно момче наръга с нож свой връстник във Велико Търново
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Хасърджиев излиза на свобода срещу 60 000 евро Хасърджиев излиза на свобода срещу 60 000 евро
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Кола се вряза в хора в Лайпциг - двама души са загинали
Чете се за: 00:32 мин.
По света
"Проект свобода": Тръмп иска да изведе блокираните в...
Чете се за: 04:25 мин.
По света
Свлачището край Пампорово: Теренът продължава да се свлича
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
Първа репетиция на DARA: България открива втория полуфинал на...
Чете се за: 01:40 мин.
По света
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ