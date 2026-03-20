Атанас Фурнаджиев: Нямам възможност и желание да заема председателското място в БОК

Атанас Фурнаджиев няма намерение да заеме председателското място в Българския олимпийски комитет. Така възможните наследници на Стефка Костадинова остават четири. Това са заместник-председателите Христо Стоичков, Цеко Минев, Красимир Инински и Николай Изов.

Костадинова обяви оттеглянето си, но името и все още не е заличено като ръководител на организацията в Търговския регистър.

"Предстои да се събере Управителният съвет, да приеме оставката и да се избере нов представляващ. Не бих казал, че има фаворит, предстои да видим кой е. Аз нямам възможност и желание да бъда. Един от другите колеги, които са на поста ще бъде избран", сподели той в интервю за БНТ.

Фурнаджиев посочи кога Весела Лечева ще стъпи на длъжността си.

"Когато приключат съдебните дела", добави председателят на Българската федерация по биатлон.

