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Кристиян Балов е в Белград, за да финализира официално трансфера си в Цървена звезда

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Спорт
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Контрактът на младото крило ще бъде за четири сезона с опция за продължаване с още един

Кристиян Балов е в Белград, за да финализира официално трансфера си в Цървена звезда
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Кристиян Балов е в Белград, за да финализира официално трансфера си в Цървена звезда, съобщават от досегашния клуб на национала Славия. Контрактът на младото крило ще бъде за четири сезона с опция за продължаване с още един.

"Кристиян Балов ще подпише договор за 4+1 години със сръбския шампион Цървена звезда. Досегашният футболист на Славия и настоящ национал на България ще парафира контракта си с шампиона на Сърбия в четвъртък. 19-годишният Балов е вторият футболист на "белите", който преминава във водещ клуб на Балканския полуостров. През зимата Мартин Георгиев беше продаден в АЕК (Атина) и преди няколко седмици стана шампион на Гърция", се казва в съобщението в официалния сайт на "белите".

Юношата на клуба Балов има 56 мача, 6 гола и 7 асистенции във всички турнири с екипа на Славия.

"Всички в клуба благодарят на Балов за професионализма, отдадеността и себераздаването при работата и тренировките и му пожелават успех в новото предизвикателство", пише още в страницата на Славия.

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#Кристиян Балов #ФК Цървена звезда

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