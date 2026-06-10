Фензона „Юнак“ открива световното първенство под открито небе с БНТ

Фензона „Юнак“ отново ще бъде едно от любимите места за футболни емоции в София това лято. С началото на световното първенство по футбол утре вечере, фензоната на емблематичната локация до националния стадион "Васил Левски" в София очаква футболните фенове да станат част от откриването на най-голямото спортно събитие в света - с мачове на голям екран под открито небе с истинска футболна атмосфера в сърцето на столицата.

БНТ ще даде възможност на запалянковците да се насладят на всичките 104 срещи, които ще се изиграят в периода 11 юни до 19 юли в САЩ, Мексико и Канада.

Феновете вече загряха подобаващо с гледането на финала на Шампионската лига на "Юнак", но сега предстои истинският летен футболен маратон и споделени емоции с приятели и множество други любители на най-популярната игра.

Световното първенство започва утре, 11 юни, а първият мач е Мексико - Южна Африка в Мексико Сити от 22:00 ч. Студийната програма в ефира на БНТ 1 и БНТ 3 започва в 20:30 ч.