БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Борис Михайлов е назначен за изпълнителен директор на НАП
Чете се за: 01:37 мин.
Оценка „Добър“ и „Много добър“ за...
Чете се за: 03:20 мин.
Ново европейско проучване: Българите са против приемането...
Чете се за: 06:30 мин.
Румен Радев: Правителството слага край на предоставянето...
Чете се за: 02:40 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Фензона „Юнак“ открива световното първенство под открито небе с БНТ

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:17 мин.
Спорт
Запази

Феновете ще гледат най-голямото спортно събитие заедно в центъра на София благодарение на обществената телевизия

Фензона „Юнак“ открива световното първенство под открито небе с БНТ
Слушай новината

Фензона „Юнак“ отново ще бъде едно от любимите места за футболни емоции в София това лято. С началото на световното първенство по футбол утре вечере, фензоната на емблематичната локация до националния стадион "Васил Левски" в София очаква футболните фенове да станат част от откриването на най-голямото спортно събитие в света - с мачове на голям екран под открито небе с истинска футболна атмосфера в сърцето на столицата.

БНТ ще даде възможност на запалянковците да се насладят на всичките 104 срещи, които ще се изиграят в периода 11 юни до 19 юли в САЩ, Мексико и Канада.

Феновете вече загряха подобаващо с гледането на финала на Шампионската лига на "Юнак", но сега предстои истинският летен футболен маратон и споделени емоции с приятели и множество други любители на най-популярната игра.

Световното първенство започва утре, 11 юни, а първият мач е Мексико - Южна Африка в Мексико Сити от 22:00 ч. Студийната програма в ефира на БНТ 1 и БНТ 3 започва в 20:30 ч.

#Мондиал 2026

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Румен Радев: Правителството слага край на предоставянето на въоръжение от българската армия за Украйна
2
Румен Радев: Правителството слага край на предоставянето на...
Оценка „Добър“ и „Много добър“ за зрелостниците на матурите по български език и профилиращ предмет
3
Оценка „Добър“ и „Много добър“ за...
Реакции в парламента на намерението на кабинета да спре част от военната помощ за Украйна
4
Реакции в парламента на намерението на кабинета да спре част от...
Кадрови промени във властта: Нови ръководители на НАП и Държавна агенция „Разузнаване“
5
Кадрови промени във властта: Нови ръководители на НАП и Държавна...
Модернизацията на армията не зависи от помощта за Украйна, коментира военният министър
6
Модернизацията на армията не зависи от помощта за Украйна,...

Най-четени

Шофьорът, врязал се в автобус на "Челопешко шосе", се движел с над 150 км/ч (ОБЗОР)
1
Шофьорът, врязал се в автобус на "Челопешко шосе", се...
Двамата шофьори, причинили катастрофа с автобус в София, са с чешки шофьорски книжки
2
Двамата шофьори, причинили катастрофа с автобус в София, са с чешки...
Категорично вината за катастрофата е на шофьорите на леки автомобили, съобщи заместник градският прокурор
3
Категорично вината за катастрофата е на шофьорите на леки...
10 линейки, две жертви и 9 пострадали при катастрофата на "Челопешко шосе"
4
10 линейки, две жертви и 9 пострадали при катастрофата на...
За два месеца откриха 4 новородени със спинална мускулна атрофия
5
За два месеца откриха 4 новородени със спинална мускулна атрофия
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
6
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...

Още от: Мондиал 2026

Мондиал 2026: Билетите за мачовете на Мексико са три пъти по-скъпи от останалите
Мондиал 2026: Билетите за мачовете на Мексико са три пъти по-скъпи от останалите
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026 Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
67610
Чете се за: 24:45 мин.
Норвегия пристига за Мондиала в САЩ с 300 кг риба, 116 кг сирене и 6000 портокала Норвегия пристига за Мондиала в САЩ с 300 кг риба, 116 кг сирене и 6000 портокала
Чете се за: 01:30 мин.
Сомалийският съдия, който бе отзован от Мондиала бе посрещнат в родината си като национален герой Сомалийският съдия, който бе отзован от Мондиала бе посрещнат в родината си като национален герой
Чете се за: 02:05 мин.
Футболната федерация на Сенегал с изявление по повод проверките за сигурност, на които бе подложен националният отбор Футболната федерация на Сенегал с изявление по повод проверките за сигурност, на които бе подложен националният отбор
Чете се за: 01:55 мин.
Лионел Меси: Аржентина запази глада за успехи и е готова да защитава световната титла Лионел Меси: Аржентина запази глада за успехи и е готова да защитава световната титла
Чете се за: 01:32 мин.

Водещи новини

Борис Михайлов е назначен за изпълнителен директор на НАП
Борис Михайлов е назначен за изпълнителен директор на НАП
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Николай Пелтеков е новият директор на СДВР Николай Пелтеков е новият директор на СДВР
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
СДВР се самосезира по данни за заплахи срещу пострадали при катастрофата на “Челопешко шосе” СДВР се самосезира по данни за заплахи срещу пострадали при катастрофата на “Челопешко шосе”
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Почина проф. Александър Янчулев – първият демократично избран кмет на София Почина проф. Александър Янчулев – първият демократично избран кмет на София
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Мъж от Хасково си счупи крака, след като ритна електроавтобус в...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Зад плаж "Бутамята" в Синеморец не се предвижда...
Чете се за: 04:50 мин.
У нас
Премиерите на България и Молдова обсъдиха задълбочаването на...
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Част от мраморна статуя на богиня беше открита при разкопките на...
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ