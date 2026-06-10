Мондиал 2026: Билетите за мачовете на Мексико са три пъти по-скъпи от останалите

Оставащите билети за феновете за мачовете на Мексико от групата на Световното първенство са средно три пъти по-скъпи от другите отбори, показва проверка на Ticketdata, цитирана от АФП.

Един билет струва минимално 2813 долара за мача на откриването, като цените продължават да се покачват.

Вторият мач от турнира, който противопоставя отборите на Република Корея и Чехия в Гуадалахара, предлага все още билети на средна цена от 488 долара, което е почти шест пъти по-евтино.

Другите мачове на Мексико в Група "А" също са сред най-скъпите: 2337 долара за билет за двубоя срещу Република Кория на 18 юни и 1398 долара за срещата с Чехия на 24 юни.

За сравнение средната цена на билетите на мачовете на тима на друг от домакините - САЩ, е 991 долара и 1105 за най-скъпия мач от групата им срещу Австралия на 19 юни в Сиатъл.-

Канада е сред най-евтините отбори със средна цена от 574 долара.

Мексико Сити и Гуадалахара са сред най-скъпите стадиони, докато в Монтерей евтините билети вървят по 550 долара. Най-евтините мачове от групите са в Санта Клара, до Сан Франциско, с цена от 316 долара.

Цената на билетите за мача на откриването се увеличи с 29% за последната седмица, а за месец - с 63%.

Средната заплата в Мексико през 2022 година е 1390 долара, като тя е най-ниската сред 32-е страни членки на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.