Словения избира нов парламент в неделя

В неделя в Словения избира нов парламент след кампания, белязана от обвинения за чуждестранна намеса в изборите и корупция. Големият сблъсък е между либералният министър-председател Роберт Голоб и популиста и привърженик на Доналд Тръмп Янез Янша. Според проучванията нито една от двете водещи партии няма да спечели мнозинство в 90-местния парламент, а изходът от вота може да бъде решен от по-малките коалиционни партньори. Анализатори оценяват изборите като най-важните за Словения, защото може да предопределят посоката за много години напред.

Обвиненията за изборна намеса в Словения превзеха последния дебат преди парламентарния вот тази неделя. Министър-председателят Роберт Голоб поиска европейско разследване след изтичане на информация, че представители на израелска частна разузнавателна компания са били в Любляна.

Роберт Голоб, министър-председател на Словения: "Блек кюб" не е безизвестна компания в Европа. Тя се е доказала в миналото, че по поръчка и срещу солидно възнаграждение е дискредитирала прокурори, журналисти или активисти. Имаме случай в Румъния, където има присъди. Имаме пример и от Унгария от 2022 г., когато същата компания дискредитира журналисти и активисти, противопоставящи се на Виктор Орбан."

В началото на март изтекоха тайни записи с влиятелен словенски лобист, адвокат, бивш министър и бизнесмен, които предлагат начини как да се повлияе на правителствени решения, да се ускорят процедури или да се осигурят договори. Хората от записите твърдят, че са били измамени от агенти на "Блек Кюб", които се представяли за чуждестранни инвеститори или използвали фалшиви профили в LinkedIn, за да ги поканят на срещи. Твърдят, че направените тайно записи са монтирани манипулативно, за да се създаде впечатление за неправомерни действия. Според медийни публикации в клеветническа кампания срещу управляващата партия „Движение Свобода" е замесен опозиционният лидер Янез Янша и неговата формация.

Янез Янша, лидер на "Словенска демократическа партия": "Словенската демократична партия нито е организирала, нито е финансирала тези подслушвания. Ако можехме да разкрием корупцията по този начин, щяхме да го направим още преди много време".

Според анализатори скандалът е разкрил истинския проблем - ширеща се корупция и липса на обществено доверие.

Лука Месец, "Левица": "Виждаме две страни на една монета - тези, които са подслушвани и другите, които са наредили този удар срещу словенската демокрация. Те споделят едни и същи интереси и разбиране, че властта не се печели с честни избори, а се купува."

Повече от 40 словенски интелектуалци и артисти призоваха за масово участие в парламентарните избори в двумилионната държава-членка на ЕС и НАТО.

Яша Женул, гражданска инициатива "Гласът на народа": "Това беше една от най-мръсните кампании в Словения, без съдържание. Нямаше дискусии какво всъщност предлагат политическите партии през следващите четири години."

При управлението на Голоб Словения беше сред държавите, признали палестинската държава и наложи оръжейно ембарго на Израел заради военната кампания в Газа.

Роберт Ботери, журналист: "Ако Янша спечели, незабавно ще има промяна във външната политика. Той разчита на Тръмп. Разчита на Орбан и Нетаняху."

Янез Янша, който три пъти беше премиер, обеща данъчни облекчения за бизнеса и намаляване на средствата за гражданското общество, социалните грижи и медиите.

Седем партии ще влязат в парламента на Словения, сочат последните проучвания. Най-много гласове би получила опозицията, водена от Янша, но процентно най-голям ръст в подкрепата има за управляващата партия на Голоб. Без категорично мнозинство, преговорите за следващия словенски кабинет се очертава да бъдат тежки.