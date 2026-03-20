Михаил Околийски: Заразата от морбили в Бяла Слатина...
Словения избира нов парламент в неделя

Ива Стойкова
Шпионски скандал беляза предизборната кампания

Снимка: илюстративна
В неделя в Словения избира нов парламент след кампания, белязана от обвинения за чуждестранна намеса в изборите и корупция. Големият сблъсък е между либералният министър-председател Роберт Голоб и популиста и привърженик на Доналд Тръмп Янез Янша. Според проучванията нито една от двете водещи партии няма да спечели мнозинство в 90-местния парламент, а изходът от вота може да бъде решен от по-малките коалиционни партньори. Анализатори оценяват изборите като най-важните за Словения, защото може да предопределят посоката за много години напред.

Обвиненията за изборна намеса в Словения превзеха последния дебат преди парламентарния вот тази неделя. Министър-председателят Роберт Голоб поиска европейско разследване след изтичане на информация, че представители на израелска частна разузнавателна компания са били в Любляна.

Роберт Голоб, министър-председател на Словения: "Блек кюб" не е безизвестна компания в Европа. Тя се е доказала в миналото, че по поръчка и срещу солидно възнаграждение е дискредитирала прокурори, журналисти или активисти. Имаме случай в Румъния, където има присъди. Имаме пример и от Унгария от 2022 г., когато същата компания дискредитира журналисти и активисти, противопоставящи се на Виктор Орбан."

В началото на март изтекоха тайни записи с влиятелен словенски лобист, адвокат, бивш министър и бизнесмен, които предлагат начини как да се повлияе на правителствени решения, да се ускорят процедури или да се осигурят договори. Хората от записите твърдят, че са били измамени от агенти на "Блек Кюб", които се представяли за чуждестранни инвеститори или използвали фалшиви профили в LinkedIn, за да ги поканят на срещи. Твърдят, че направените тайно записи са монтирани манипулативно, за да се създаде впечатление за неправомерни действия. Според медийни публикации в клеветническа кампания срещу управляващата партия „Движение Свобода" е замесен опозиционният лидер Янез Янша и неговата формация.

  • Янез Янша, лидер на "Словенска демократическа партия": "Словенската демократична партия нито е организирала, нито е финансирала тези подслушвания. Ако можехме да разкрием корупцията по този начин, щяхме да го направим още преди много време".

Според анализатори скандалът е разкрил истинския проблем - ширеща се корупция и липса на обществено доверие.

Лука Месец, "Левица": "Виждаме две страни на една монета - тези, които са подслушвани и другите, които са наредили този удар срещу словенската демокрация. Те споделят едни и същи интереси и разбиране, че властта не се печели с честни избори, а се купува."

Повече от 40 словенски интелектуалци и артисти призоваха за масово участие в парламентарните избори в двумилионната държава-членка на ЕС и НАТО.

Яша Женул, гражданска инициатива "Гласът на народа": "Това беше една от най-мръсните кампании в Словения, без съдържание. Нямаше дискусии какво всъщност предлагат политическите партии през следващите четири години."

При управлението на Голоб Словения беше сред държавите, признали палестинската държава и наложи оръжейно ембарго на Израел заради военната кампания в Газа.

Роберт Ботери, журналист: "Ако Янша спечели, незабавно ще има промяна във външната политика. Той разчита на Тръмп. Разчита на Орбан и Нетаняху."

Янез Янша, който три пъти беше премиер, обеща данъчни облекчения за бизнеса и намаляване на средствата за гражданското общество, социалните грижи и медиите.

Седем партии ще влязат в парламента на Словения, сочат последните проучвания. Най-много гласове би получила опозицията, водена от Янша, но процентно най-голям ръст в подкрепата има за управляващата партия на Голоб. Без категорично мнозинство, преговорите за следващия словенски кабинет се очертава да бъдат тежки.

ТОП 24

На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300 птици от защитен вид
1
На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300...
Шофьор на линейка загина при катастрофа с автобус край Велико Търново
2
Шофьор на линейка загина при катастрофа с автобус край Велико Търново
Гледайте световното първенство по лека атлетика в зала в Торун НА ЖИВО по БНТ 3
3
Гледайте световното първенство по лека атлетика в зала в Торун НА...
Медицина на съня: Безсънието стои в основата на много заболявания
4
Медицина на съня: Безсънието стои в основата на много заболявания
Доц. Михаил Околийски: Малена е добре, предстои й рехабилитация на най-високо ниво
5
Доц. Михаил Околийски: Малена е добре, предстои й рехабилитация на...
Божидар Саръбоюков влиза в битка за медалите на световното първенство по лека атлетика
6
Божидар Саръбоюков влиза в битка за медалите на световното...

Най-четени

Ракът на дебелото черво: До месеци се очаква да има национален скрининг
1
Ракът на дебелото черво: До месеци се очаква да има национален...
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на 15-годишното момче заяви пълно доверие в работата на прокуратурата
2
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на...
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
3
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в София, смятат от БАБХ
4
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в...
Председателят на ОФК Поморие е загиналият мъж в Бургас
5
Председателят на ОФК Поморие е загиналият мъж в Бургас
Варненско семейство плаща с месеци завишени сметки за ток, проблемът – в електромера
6
Варненско семейство плаща с месеци завишени сметки за ток,...

10 години от атентатите в Брюксел на летището и метрото
Втори тур във Франция: Париж, Марсилия и Лион на прага на оспорвани битки Втори тур във Франция: Париж, Марсилия и Лион на прага на оспорвани битки
Чете се за: 01:30 мин.
Референдум в Италия - за или против съдебната реформа в страната Референдум в Италия - за или против съдебната реформа в страната
Чете се за: 00:47 мин.
Местни избори в Германия: Гласуват за местна власт в Райнланд-Пфалц Местни избори в Германия: Гласуват за местна власт в Райнланд-Пфалц
Чете се за: 00:45 мин.
Местни избори във Франция: 1500 общини, сред тях и Париж, избират кметове Местни избори във Франция: 1500 общини, сред тях и Париж, избират кметове
Чете се за: 01:00 мин.
Парламентарни избори в Словения - накъде ще поеме страната след вота? Парламентарни избори в Словения - накъде ще поеме страната след вота?
Чете се за: 00:52 мин.

Тръмп с ултиматум към Техеран: Ормузкият пролив е отворен, твърди Техеран
Тръмп с ултиматум към Техеран: Ормузкият пролив е отворен, твърди...
Чете се за: 03:37 мин.
По света
Катастрофа с тир затруднява движението по АМ „Тракия“ към Бургас Катастрофа с тир затруднява движението по АМ „Тракия“ към Бургас
Чете се за: 00:20 мин.
У нас
Иван Христанов: Предстоят уволнения в БАБХ след скандала с негодна храна в Хасково Иван Христанов: Предстоят уволнения в БАБХ след скандала с негодна храна в Хасково
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Цените на храните: Млекопреработватели и синдикати искат мерки от държавата Цените на храните: Млекопреработватели и синдикати искат мерки от държавата
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
10 години от атентатите в Брюксел на летището и метрото
Чете се за: 01:17 мин.
По света
Михаил Околийски: Заразата от морбили в Бяла Слатина засега е...
Чете се за: 05:30 мин.
Политика
Нов STEM център оживи науката в 49-о училище „Бенито...
Чете се за: 03:05 мин.
Общество
Куба потъна в мрак: Втори срив на електрическата мрежа за седмица
Чете се за: 01:00 мин.
По света
