7-годишно дете е в тежко състояние след падане от скала
Чете се за: 01:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

След проверка: Разкриха незаконен дом за възрастни край Варна

від БНТ , Репортер: Петко Петков
Чете се за: 00:57 мин.
Възрастните хора са изведени от дома

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Незаконен дом за възрастни хора е установен в местността "Ален мак" край Варна. Той работи под формата на стаи за гости.

При направената проверка служители от "Икономическа полиция" и на Агенцията за качеството на социалните услуги са установили, че в помещенията са настанени и се полагат грижи за възрастни хора, без необходимите за дейността документи и без лиценз.

Пред екипа ни собственичката на дома е заявила, че има разрешение за работа, издадено от Община Варна през 2022 година.

Според проверяващите, обаче, то е невалидно. Възрастните хора са изведени от дома. Сред тях не е имало нито един в тежко състояние. За случая е сезирана Районната прокуратура във Варна.

Образувано е досъдебно производство.

#незаконен дом # възрастни хора #Варна

