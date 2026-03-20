"Мяра": Кои политически сили ще намерят място в...
Чете се за: 02:15 мин.
7-годишно дете е в тежко състояние след падане от скала
Чете се за: 01:10 мин.

"Мяра": Кои политически сили ще намерят място в парламента, ако гласуваме сега

Парламентарни Избори 2026
Пет партии ще намерят място в парламента, ако изборите са сега - в средата на март. Това показват данните от независимо изследване от редовната изследователска програма на социологическата агенция "Мяра". Изследването е проведено "лице в лице" с таблети между 7 и 16 март 2026 г. сред 809 пълнолетни български граждани.

Декларативната подкрепа сред заявяващите, че ще гласуват за определена партия и коалиция или кандидат, изглежда по следния начин: формацията на Румен Радев "Прогресивна България" би спечелила 30,8% от гласовете, ГЕРБ-СДС – 19,3%, ПП-ДБ – 12,9%, ДПС – 10,6% и "Възраждане" – 7,9%.

Около бариерата би била "БСП - Обединена левица" с резултат "на ръба" с 4,1%, недалеч от МЕЧ – с 3,6%. "Величие" би имало 2,5%, а "Сияние" влиза отчетливо в битката за ръст – с 2,3%. ИТН би получила 1,4%, а АПС – 1,3%. В битката към процент, от днешна гледна точка, могат да се различат формации като "Синя България", "Антикорупционен блок" и т.н.

Графика: Агенция "Мяра"

Данните са на база решили да гласуват за определени формации и кандидати и не са прогноза за изборен резултат, а моментна снимка на електоралните нагласи.

При цялата условност на изборните списъци, както и на декларативната природа на отговорите на респондентите, потенциална активност остава близо до половината от пълнолетните българи – 49,1% или по-висока в сравнение с обявяваното от респондентите преди предходни избори, т.е. с възможност да надвиши три милиона. 1,8% от всички заявяващи, че ще гласуват, твърдят, че възнамеряват да гласуват с "Не подкрепям никого".

Данните са от независимо изследване от редовната изследователска програма на социологическата агенция "Мяра". Изследването е проведено "лице в лице" с таблети между 7 и 16 март 2026 г. сред 809 пълнолетни български граждани. Максималната стандартна грешка е ±3,5 при 50% дялове. 1% от цялата извадка (а не от гласуващите) се равнява на близо 54 000 души.

#предизборни нагласи #избори 2026 #социологическо изследване

ТОП 24

Почина легендарният синоптик Минчо Празников
1
Почина легендарният синоптик Минчо Празников
Нова формула за парното: От 1 май в сметките ще има данни за изчислението на общите части
2
Нова формула за парното: От 1 май в сметките ще има данни за...
Приоритетите на "Прогресивна България": Румен Радев представи мерки за ускорено развитие на страната
3
Приоритетите на "Прогресивна България": Румен Радев...
В Благоевградско са регистрирани хиляди северномакедонци с български паспорти
4
В Благоевградско са регистрирани хиляди северномакедонци с...
След скока на енергийните цени: Шест държави в готовност да охраняват Ормузкия проток
5
След скока на енергийните цени: Шест държави в готовност да...
"Няма ток – няма вода“: Жителите на Царацово се оплакват от прекъсвания на електрозахранването
6
"Няма ток – няма вода“: Жителите на Царацово се...

Най-четени

Ракът на дебелото черво: До месеци се очаква да има национален скрининг
1
Ракът на дебелото черво: До месеци се очаква да има национален...
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на 15-годишното момче заяви пълно доверие в работата на прокуратурата
2
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на...
Случаят "Петрохан": Протест с искане за прозрачност от институциите
3
Случаят "Петрохан": Протест с искане за прозрачност от...
Емил Дечев пред парламента: Манипулации са твърденията за уволнения и натиск в МВР
4
Емил Дечев пред парламента: Манипулации са твърденията за уволнения...
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
5
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в София, смятат от БАБХ
6
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в...

Още от: У нас

В МВР откриха телефонна линия за сигнали, свързани с изборния процес
В МВР откриха телефонна линия за сигнали, свързани с изборния процес
Президентът Илияна Йотова: Трябва да има цялостен пакет от мерки срещу покачването на цените Президентът Илияна Йотова: Трябва да има цялостен пакет от мерки срещу покачването на цените
Чете се за: 02:02 мин.
Няма опасност за живота на 7-годишното дете, което падна от скала край Симитли Няма опасност за живота на 7-годишното дете, което падна от скала край Симитли
Чете се за: 01:02 мин.
Голяма част от сигналите за високи сметки за ток са неоснователни Голяма част от сигналите за високи сметки за ток са неоснователни
Чете се за: 03:32 мин.
Модернизация на железниците: Представиха първия нов влак, доставен от Чехия Модернизация на железниците: Представиха първия нов влак, доставен от Чехия
Чете се за: 01:55 мин.
"Избори 2026: Избери важното": БНТ с над 2000 минути безплатно ефирно време за идеите на кандидатите "Избори 2026: Избери важното": БНТ с над 2000 минути безплатно ефирно време за идеите на кандидатите
Чете се за: 01:52 мин.

Водещи новини

Президентът Илияна Йотова: Трябва да има цялостен пакет от мерки срещу покачването на цените
Президентът Илияна Йотова: Трябва да има цялостен пакет от мерки...
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
"Мяра": Кои политически сили ще намерят място в парламента, ако гласуваме сега "Мяра": Кои политически сили ще намерят място в парламента, ако гласуваме сега
Чете се за: 02:15 мин.
Парламентарни Избори 2026
Голяма част от сигналите за високи сметки за ток са неоснователни Голяма част от сигналите за високи сметки за ток са неоснователни
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
На 97-годишна възраст почина украинският патрирах Филарет На 97-годишна възраст почина украинският патрирах Филарет
Чете се за: 01:27 мин.
По света
7-годишно дете е в тежко състояние след падане от скала
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
След проверка: Разкриха незаконен дом за възрастни край Варна
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Нетаняху: Иран е по-слаб от всякога
Чете се за: 01:30 мин.
По света
"Избори 2026: Избери важното": БНТ с над 2000 минути...
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
