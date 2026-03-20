7-годишно дете е в тежко състояние след падане от скала
Президентът Илияна Йотова: Трябва да има цялостен пакет от мерки срещу покачването на цените

Трябва да има цялостен пакет от мерки срещу покачването на цените. Това коментира президентът Илияна Йотова в Перник.

„Струва ми се, че това ще бъде една от най-сложните кампании за политическите сили, защото очакваме в тази толкова тежка криза, не само българска, тя е и световна, да предложат най-добрите и най-работещите мерки за излизане от тази криза. Ще изслушаме внимателно тези предложения.“

От думите ѝ стана ясно, че с нея не е коментира мярката от 20 евро помощ за горивата за най-уязвимите групи.

„Аз я приех като една първа и малка стъпка, която се отнася до наистина най-уязвимите групи. Нека видим дали ще проработи методологията, която предлага МС. Тогава, когато говорихме за задачите пред служебния кабинет , при неговото назначаване, това беше една от мерките, за които настоявах.“

Тя подчерта, че държи да има цялостен пакет срещу покачването на цените.

„Тази международна конюнктура, която се променя всеки ден, за съжаление не за добро, става все по-лошо, предполага и повишаване на цените. Буквално тези повишения на горивата ще се влеят и в стойността на продуктите и услугите в България.“

Тя коментира, че е разочарована от вчерашната среща в Брюксел.

„Очаквах от страна на ЕС и ЕП да бъде предложен доста по-конкретен набор от мерки, за съжаление отново нещата са само в бъдеще време. Очевидно се разчита, че страните ще предприемат мерки.“

Тя посочи, че във вторник ще има среща с представители на КЗК, а после и с правителството.

