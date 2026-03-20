С какви температури посрещаме астрономическата пролет

Времето ще бъде предимно облачно, на отделни места със слаби валежи от дъжд и сняг. Ще духа слаб до умерен, в източната половина от страната и по Черноморието – временно силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 7° и 13°, в София – около 6°.

В събота ще бъде предимно облачно, с временни разкъсвания на облачността над западните райони. На изолирани места, главно около Стара планина, в Родопите и югоизточните райони, ще превалява дъжд, над 1000 метра надморска височина – сняг. В Западна България ще духа слаб до умерен вятър от североизток. В източната половина от страната вятърът ще е умерен и силен от север-североизток.

Минималните температури ще бъдат между 0° и 6°, по високите котловинни полета на Западна България – до минус 2°, в София – около минус 1°. Максималните температури ще бъдат предимно между 8° и 13°, в София – около 8°.

По Черноморието ще бъде облачно. Главно по южното крайбрежие ще има слаби валежи от дъжд. Ще духа умерен до силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 8° и 12°. Температурата на морската вода е 7° - 9°. Вълнението на морето ще бъде 3 - 4 бала.

В планините ще бъде предимно облачно и на изолирани места, главно в Стара планина и Родопите ще има превалявания от сняг. Ще духа умерен, по високите части на Източна Стара планина и Източните Родопи – силен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 1°, на 2000 метра – около минус 5°.

В неделя и през първите дни от следващата седмица ще преобладава облачно време, с временни разкъсвания на облачността над Югозападна България. На много места ще има валежи от дъжд, в планините – от сняг. Ще духа предимно умерен вятър от изток-североизток.

Минималните температури в повечето райони ще бъдат между минус 1° и 4°, а максималните – между 6° и 11°, малко по-високи в сряда.