7-годишно дете е в тежко състояние след падане от скала
Челен опит: Русия ограничава интернет и чат-приложенията

Интернетът и мобилните комуникации се превръщат в лукс за руснаците. Причината не са цените, а опитът на властта да ограничи използването им. И ако преди това се случваше в по-малки градове, то през изминалата седмица интернет нямаше с часове в Москва и Санкт-Петербург. Как реагират руснаците и какво цели Кремъл?

Офиси, в които се работи без интернет. Младежи, които непрекъснато използват ВиПиЕн - приложение, което скрива дейността онлайн и местоположението. Таксита, които се движат с карти, заради неработеща навигация. Неработещи постерминали. Така изглежда животът в Москва и други големи градове в Русия. Причината - правителството изключва дори и мобилния интернет.

Андрей Солдатов, разследващ журналист: "Това е опит да се принудят хората да приемат реалността на т.нар. "бели списъци" на одобрени сайтове... Това е и начин да бъдат обучени, принудени да забравят, че може да се разчита на мобилната комуникация и интернет."

Да, това се случва, потвърди говорителят на Кремъл Дмитрий Песков и обясни, че мерките са свързани с нежеланието на западни компании да се съобразят с новите руски закони. Крайната цел е засилване на контрола върху обществото и възможност за още по-големи онлайн репресии.

Андрей Солдатов, разследващ журналист: "Преди много години Кремъл разбра, че проблем не са активисти, журналисти или опозиционни политици, а обикновените хора. Когато те виждат нещо драматично - като атака с дрон, например, снимат и качват онлайн. А това създава информационна среда, която може да се приеме за вредна от Кремъл."

Властта в Русия се подготвя и за евентуалния край на войната в Украйна. След изтеглянето на руските военни от Афганистан през 1989 година, в руското общество и най-вече в силовите структури следва хаос. Това е и опит за консолидация на руското общество, но в офлайн вариант.

Дмитрий, жител на Москва: "Неудобно е, разбира се. Понякога навигацията не работи. Налага се да слизаш и да питаш кое къде е... Но може да се живее, нищо страшно."

Татяна, жител на Москва: "Ще мислим какво ще правим по въпроса. ... Има много различни версии, но аз искам да мисля, че това е свързано със сигурността."

Според източници на Ройтерс, Москва е изучила опита на Иран и Китай, преди да разработи варианти за блокиране на интернет.

